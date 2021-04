Czy funkcje smartfona mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć?

Ciągły wyścig

Twórcy aplikacji i sprzętu wciąż zastanawiają się co nowego stworzyć, aby nas zaskoczyć i aby nasze smartfony jeszcze bardziej ułatwiały nam życie. Nie jest to nic niezwykłego, wszak konkurencja na tym rynku jest duża i w związku z tym producenci starają się wprowadzać coraz to nowe funkcje w swych urządzeniach. Trudno być ze wszystkim na bieżąco. Smartfony wciąż są rozwijane. Zwłaszcza modele z wyższej półki cenowej posiadają nieraz dość nietypowe technologie i rozwiązania.

Telefony pełne niespodzianek

Ciekawą funkcją jest np. eSIM. Ta technologia pozwala korzystać z telefonu bez tradycyjnej karty SIM. Wystarczy jej elektroniczna wersja. Smartfon działa zaraz po aktywowaniu takiej karty. Jak się ja uruchamia? Najlepiej zrobić to drogą elektroniczną, już w kilka chwil telefon działa. Można wykonywać połączenia i korzystać ze wszystkich funkcji. Takie rozwiązanie obecne jest w wybranych modelach marki Samsung, w nowszych smartfonach iPhone czy też w składanej Motoroli RAZR.

Smartfon potrafi naprawdę zaskoczyć. Dobrym przykładem jest tu właśnie Motorola RAZR czy Samsung Flip. Technologia składanego ekranu otwiera nowe możliwości. Dzięki temu rozwiązaniu telefon bez problemu mieszczący się w kieszeni, może przeistoczyć się w urządzenie z wygodnym dużym ekranem. To nawiązanie do telefonów z klapką, które kiedyś były popularne.

Coraz częściej też, telefony sterowane są gestami. Nie trzeba więc używać przycisków.

Wciąż powstają nowe aplikacje

Twórcy aplikacji również nie śpią. Starają się stworzyć aplikacje, dzięki którym telefon będzie służył do coraz większej ilości czynności. Kiedyś nawet nie podejrzewalibyśmy, że w ten sposób będzie nam pomagał.

Dziś nie trzeba brać do ręki poziomicy, aby sprawdzić czy szafka jest równo powiększona. Smartfon z odpowiednią aplikacją bez problemu ją zastąpi. Jeśli nie możemy czegoś dojrzeć, bo elementy są bardzo małe, to najlepiej włączyć apkę, która zmienia telefon w lupę. Na ekranie widać wtedy powiększony obiekt. Wystarczy tylko odpowiednio ustawić smartfon, względem obserwowanego szczegółu Telefon za pomocą specjalnej funkcji może też zmienić się w skaner dokumentów. To bardzo przydatne. Istnieją też aplikacje, które przypominają o tak prozaicznych rzeczach jak mycie rąk. Zyskują one dużą popularność.

Wszystko idzie do przodu

Zmiany w świecie smartfonów, zarówno pod względem technicznym jak i zaawansowania i rozbudowania aplikacji są bardzo szybkie. Niektóre funkcje, które jeszcze wczoraj wydawały się czymś niezwykłym, dziś są już standardem. Wszystko zależy od tego jak dane rozwiązanie będzie przyjęte przez odbiorców. Producenci chcą dostarczyć najlepsze możliwie produkty. Dziś smartfony pod wieloma względami nie ustępują komputerom. Dlatego też coraz większa ilość czynności jest wykonywana za pomocą smartfonów.

