Przyjaciele lecą non stop w telewizji, ale wszyscy i tak czekali na HBO Go. Wreszcie są

Do końca 2020 r. "Przyjaciele" widnieli na liście seriali platformy Netflix. Gigant musiał wysupłać na ten cel zawrotną kwotę – 100 mln dolarów. Tyle kosztowała obecność "Przyjaciół" na Netfliksie. Potem licencja wygasła i serial znów można było oglądać w telewizji.

Zmienia się to od teraz. "Przyjaciele" znów wracają do streamingowych łask. Tym razem grupa nowojorskiej ekipy nowy dom znalazła w HBO Go.

Znajdziemy tam wszystkie 10 sezonów serialu, na które składa się 236 odcinków. Wszystkie posiadają do wyboru: lektora lub napisy. Warto przypomnieć, że przed laty Canal+ emitowało "Przyjaciół" z polskim dubbingiem.

A sam serial to legenda: niezliczona liczba nagród, setki milionów dolarów i tytuł najważniejszego serialu komediowego w historii telewizji.

Ale lista seriali, które trafiły na HBO Go jest znacznie dłuższa. Wśród nowości są m.in. pierwsze sezony "Witamy na odludziu", "Mare z Easttown" czy czwarty sezon głośnej "Opowieści podręcznej".