Woda pitna dzięki energii słonecznej? Nowy wynalazek ma być przełomem

Woda - zdaje się, że to najlepiej znana substancja na Ziemi. A jednak wody pitnej na świecie jest mniej, niż mogłoby nam się wydawać; jedynie ok. 2 proc. światowych zasobów. Z tego powodu łącznie 2,7 mld osób cierpi na jej niedobór przynajmniej przez 1 miesiąc w roku, a 1,1 mld w ogóle nie ma dostępu do wody.

A co by było, gdyby istniał sposób na produkcję czystej i bezpiecznej do picia i kąpieli wody przy użyciu wyłącznie światła słonecznego? Takie pytanie zadali sobie naukowcy z Uniwersytetu Australii Południowej.

— W ostatnich latach wiele uwagi poświęcono wykorzystaniu parowania słonecznego do oczyszczania i odsalania wody w celu uzyskania świeżej wody pitnej. Ale poprzednie techniki były zbyt nieefektywne, aby były praktycznie użyteczne - wyjaśnił Haolan Xu, profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Australii Południowej.

— Udało nam się jednak w końcu opracować technologię, która przezwycięża te niedogodności. Jesteśmy teraz w stanie dostarczyć o wiele większe ilości czystej wody niż w przypadku innych znanych technologii — zapewnia naukowiec. Xu i jego zespół opracowali wydajną fototermiczną strukturę, która przekształca światło słoneczne w ciepło, które jest wykorzystywane do oczyszczania wody.

(fot. materiały prasowe)

— Nasza technologia zapobiega utracie energii słonecznej i co więcej, pobiera dodatkową energię z wody i otaczającego środowiska, co oznacza, że ​​system działa o wiele wydajniej wykorzystując tę energię do wytworzenia wody pitnej — tłumaczy. Jeżeli wynalazek okaże się skuteczny, może zmienić życie milionów ludzi na całym świecie.