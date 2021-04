Jak skutecznie układać naczynia w zmywarce? Samsung podaje najrozsądniejsze rozwiązania

Pierwsza rada: największe i najcięższe rzeczy układajmy na samym dole. Ważne jest również to, aby ustawione były pod kątem — wówczas "strumień wody dotrze zarówno do dna naczynia, jak i ścianek zewnętrznych i wewnętrznych". Innym rozwiązaniem jest ułożenie garnków czy tym podobnych większych naczyń dnem do góry.

Samsung zwraca uwagę, że w standardowych zmywarkach dysze wodne umieszczone są zwykle na środku urządzenia. To istotna informacja, bowiem jeśli na obrzeżu zmywarki znajdzie się naczynie położone tyłem do źródła natrysku, wówczas możemy zapomnieć o skutecznym czyszczeniu. I koniecznie będzie ręczne domywanie.

Nowsze modele radzą sobie z tą wadą. Samsung zastosował np. technologię WaterWall, która polega na tym, że lista natryskowa tworzy ścianę wody o silnym natężeniu. Woda przesuwa się z jednej krawędzi na drugą. Według producenta "wysokie ciśnienie pozwala uzyskać idealną czystość naczyń w każdej, nawet trudno dostępnej części zmywarki".

Podobne rozwiązania znajdziemy też w modelach innych firm. Np. w LG technologia spryskiwaczy wypuszczających wodę pod wysokim ciśnieniem nazywa się QuadWash. Zaś Bosh ma strefę "Extra Clean", gdzie do naczyń dociera trzykrotnie więcej wody, co zapewnia lepszą skuteczność mycia.

Zobacz również: 10 rzeczy, których nie wiesz o marce SAMSUNG

Jeśli jednak kupno nowej zmywarki chciecie odłożyć w czasie, wróćmy do pomocnych praktyk. Ostatnią, jaką Samsung wymienia w swoim poradniku, jest porada… psychologiczna. Producent namawia, aby nie bać się myć naczyń nawet wtedy, gdy zmywarka nie jest w całości wypełniona.

Lepiej wyczyścić kilka, umieszczając je na dole i korzystając z krótszego programu, niż czekać na kolejne brudne naczynia. "Oznacza to, że zapełniając dolną strefę w zmywarce strumień wody będzie kierowany tylko na naczynia znajdujące się na tym poziomie" - zauważa Samsung. Naczynia będą bezpośrednio "wystawione" na działanie wody, więc na pewno zostaną skutecznie wyczyszczone.