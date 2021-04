Apple TV 4K wchodzi w drugą generację. Lepszy obraz i lepszy pilot

Na pierwszy rzut oka druga generacja Apple TV 4K nie różni się niczym. Ot, kolejne czarne pudełko. W środku natomiast znajdziemy nowe "serce" napędzane procesorem A12 Bionic. To z kolei oznacza wsparcie HDR, obraz wyświetlany w 60 klatkach na sekundę jeżeli zamarzy nam się wideo prosto z naszego iPhone'a 12.

Informacji brak natomiast na temat HDMI 2.1 bo Apple jego wsparciem się nie pochwalił. Polepszeniu ulegnie za to wsparcie Apple Arcade. Dojdzie również roszerzona wersja AirPlay.

Najciekawiej zapowiada się jednak kalibracja przystawki za pomocą iPhone'a. Wszelkich pomiarów dokonamy smartfonem, a dokładnie używając kamery i czujników jasności. Apple zapowiada kolory najbliższe rzeczywistym. Ciekawe.

Zupełną nowością jest też Siri Remote, czyli po prostu pilot. Centralną część zajmuje okrąg służący do nawigacji, na boku przycisk do wywoływania Siri. Co ciekawe, pilot ma całkowicie pomijać ekran Smart TV producenta telewizora i najpierw wywoływać tvOS. Producenci raczej nie będą z tego pomysłu zadowoleni.

Amerykanie z nowego Apple TV będą się cieszyć już 30 kwietnia, szeroka dystrybucja ruszy w maju. Ceny? 179 dolarów za wersję 32 GB i 199 za 64 GB.