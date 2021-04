Huawei wyprzedził Apple. Właśnie zaczynają sprzedawać elektryczny samochód w Chinach

Entuzjazm nie dziwi. Huawei na jeszcze jednym polu odjechał Apple'owi. Twórcy iPhone'ów od dawna mają zabrać się za stworzenie elektrycznego samochodu, ale to na razie tylko plany. Tymczasem w Chinach od 21 kwietnia Huawei zajmuje się sprzedażą e-bryk.

Chiński gigant nie jest samodzielnym twórcą samochodu. Zresztą nie zobaczymy logo Huawei, bo pojazd sprzedawany będzie pod nazwą Seres. Udział firmy produkującej smartfony czy laptopy ogranicza się do stworzenia systemu HUAWEI DriveONE Three-in-One Electric Drive.

Tylko czy raczej aż? W końcu to "rozwiązanie zwiększające zasięg pojazdu, dzięki czemu nowy SERES SF5 oferuje aż 180 km zasięgu w trybie całkowicie elektrycznym oraz ponad 1000 km w trybie rozszerzonego zasięgu".

Gdy poziom naładowania baterii w aucie spadnie poniżej określonej wartości, uruchamiany jest mały silnik spalinowy zasilający główny silnik elektryczny, który napędza pojazd. Wysoka wydajność zapewnia również przyspieszenie do 100 km/h w 4,68 sekundy.

Zobacz również: Asus VivoBook S200

Huawei zadbało także o połączenie samochodu ze smartfonem. Słuchając muzyki na telefonie, po wejściu do auta ta zacznie grać z jego głośników. Do tego dojdzie sterowanie głosem czy możliwość kontrolowania innych rzeczy podłączonych do sieci — i tak z poziomu auta będzie można np. uruchomić klimatyzację w domu.

Cena SERES SF5 wyniesie 246 800 CNY (prawie 144 tys. zł) za wersję 4WD oraz 216 800 CNY (126 tys. zł) za wersję 2WD.