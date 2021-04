Światowy Dzień Ziemi. Najpierw Nowy Jork, teraz Kraków. Gigantyczny zegar odmierza czas do "godziny zero"

Zegar pokazuje dwie wartości

Pierwsza odmierza czas do tzw. GODZINY ZERO, czyli dnia, w którym – jeśli nic nie zmienimy – średnia temperatura na Ziemi wzrośnie o 1,5°C w stosunku do ery przedprzemysłowej. Druga zaś wskazuje, ile CO2 pozostało jeszcze do wyemitowania, aby nastąpiła wspomniana „godzina zero”, a jednocześnie uzmysławia, jak dużo dwutlenku węgla emitowane jest w każdej sekundzie. Czytaj więcej