Sposób na picie kawy w każdych okolicznościach? Wystarczy JoGo

Działanie słomki JoGo oparte jest na bombilli, rurce służącej do picia popularnej yerby. O ile jednak ta druga jest zazwyczaj bambusową słomką z kilkoma dziurkami, tak JoGo zawiera dwa filtry, które pozwalają na cieszenie się kawą bez fusów. Zostały zaprojektowane w taki sposób, aby łatwo było je umyć, ale jednocześnie zapobiegały przedostawaniu się cząsteczek ziaren czy proszku do napoju.

W porównaniu z konkurencyjnym rozwiązaniami, jak french press czy tradycyjny ekspres, JoGo ma być bardziej ekologiczny, ale przede wszystkim, znacznie prostszy w użyciu. Dzięki prostemu rozwiązaniu problemu, słomka pozwala na zaparzenie kawy nawet w podróży. Użytkownikowi wystarczy tylko trochę zmielonej kawy i termos z gorącą wodą, aby szybko uzyskać kubek parującego napoju. Tego rodzaju rozwiązanie z pewnością spodoba się więc wszystkim tym, którzy chcieliby móc szykować sobie bez problemu kawę nawet w trakcie wycieczki w środku lasu.

JoGo dostępna jest w czterech kolorach — szarym, zielonym, różowym i niebieskim. Poza piciem kawy, twórcy słomki polecają ją także do innych napojów. Jak donoszą, picie herbaty, soków czy koktajli jest dużo lepsze dla naszych zębów, jeżeli korzystamy ze słomki. Dodatkowo JoGo odseparuje napój od zbędnych fusów, takich jak pestki z owoców czy liści ziół dodanych dla smaku.

Projekt JoGo można nadal wesprzeć na Kickstarterze, chociaż został on sfinansowany już w 700 procentach w stosunku do pierwotnie zakładanej kwoty. Jeżeli jednak chcielibyśmy zaopatrzyć się w JoGo, to wystarczy wpłacić 20 dolarów aby otrzymać jedną sztukę.