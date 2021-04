W 1999 roku pożyczyła kasetę VHS. 22 lata później dowiedziała się, że ma problem

Kasety VHS to nośnik, który już dawno trafił do lamusa. Okazuje się jednak, że stare filmy wciąż mogą mieć znaczący wpływ na nasze życie. Na domiar złego będzie to coś więcej, niż tylko garść starych wspomnień. Boleśnie przekonała się o tym pewna Amerykanka.