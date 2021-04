Samsung HW-Q950A – pierwszy na świecie soundbar z dźwiękiem 11.1.4

Nowy sprzęt Samsunga to wspaniała propozycja dla wielbicieli domowego kina, które urzeka zarówno jakością obrazu, jak i potęgą i przestrzenią dźwięku. Soudbar HW-Q950A został wyposażony w cztery głośniki frontowe oraz sześć bocznych, emitujących dźwięk w zakresie 360 stopni.

Ich uzupełnieniem jest soundbar oraz bezprzewodowe głośniki, umieszczane za plecami widzów.

Samsung HW-Q950A oferuje dźwięk przestrzenny 11.1.4 (Samsung)

Samsung HW-Q950A — dwa głośniki z tyłu

Kłóci się to z ideą soundbarów, integrujących wszystkie moduły zestawu audio w jednej, poręcznej obudowie. Producent postawił w tym przypadku, podobnie jak przy poprzednim modelu, na jakość dźwięku, nawet kosztem konieczności rozbudowy całego zestawu.

Co zresztą, z uwagi na brak potrzeby przeciągania dodatkowych przewodów, nie wydaje się nadmiernie uciążliwe.

Ważnym udogodnieniem dla użytkownika jest implementacja obsługi technologii SpaceFit Sound, dzięki której soundbar samodzielnie kalibruje parametry swojej pracy, bazując na kształcie i rozmiarach pomieszczenia. Warunkiem korzystania z tej funkcji jest użytkowanie telewizora Samsung QLED TV.

Samsung HW-Q950A to zestaw oferujący dźwięk przestrzenny 11.1.4

Samsung HW-Q950A — cena i dostępność

Aktualna cena zestawu wynosi w Stanach Zjednoczonych 1,8 tys. dol., co w przeliczeniu (bez ceł i podatków) daje ok. 6,8 tys. zł. Niebawem soundbar Samsung HW-Q950A trafi także do Europy.

Źródło: Samsung