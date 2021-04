Czym różni się oferta na kartę od abonamentu?

Czym charakteryzuje się oferta na kartę?

Oferta na kartę to świetne rozwiązanie dla osób, którym zależy na dużej swobodzie i elastyczności. Takie rozwiązanie daje bowiem wolny wybór. Nie wymaga podpisywania żadnego kontraktu z operatorem, jak ma to miejsce w przypadku abonamentu. Użytkownik w dowolnej chwili może zrezygnować z usług danej firmy i przenieść swój numer do innej sieci komórkowej, która aktualnie proponuje korzystniejsze warunki czy atrakcyjne promocje.

Wybierając telefon na kartę, łatwo dostosować ofertę do swoich aktualnych potrzeb. W typowym rozwiązaniu tego typu operatorzy podają stawkę za minutę rozmowy oraz SMS. Dzięki temu użytkownik może doładować konto taką kwotą, która jest mu potrzebna w danym miesiącu. Coraz częściej sieci komórkowe wychodzą jednak naprzeciw rosnącym wymaganiom klientów i likwidują tego rodzaju stawki.

W ten sposób działa np. oferta na kartę Perfekt Match od operatora Mobile Vikings. W jej ramach w cenie 25 zł miesięcznie użytkownik zyskuje nielimitowane połączenia do wszystkich krajowych sieci komórkowych i na numery stacjonarne oraz możliwość wysyłania darmowych SMS-ów i MMS-ów. To bardzo wygodne rozwiązanie, które pozwala maksymalnie zoptymalizować koszty.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Dodatkowo, wybierając telefon na kartę prepaid, najczęściej otrzymuje się pakiet Internetu w cenie karty. Operatorzy oferują rozmaite transfery danych – od kilkuset MB do nawet kilkudziesięciu GB. Gdy wykorzysta się dany limit, zawsze można go uzupełnić poprzez dokonanie dodatkowej opłaty.

Ważną różnicą między telefonem na kartę a tym w abonamencie jest konieczność regularnego doładowywania konta. Dla wielu osób rozwiązanie takie nie jest zbyt wygodne, ponieważ wymaga pamiętania o dokonaniu kolejnej opłaty. Niektórzy operatorzy wprowadzają jednak automatyzację i umożliwiają np. podpięcie karty płatniczej do internetowego konta sieci komórkowej, dzięki czemu należna kwota pobierana jest automatycznie po zakończeniu poprzedniego cyklu rozliczeniowego.

W jaki sposób działa abonament?

Abonament ma wielu zwolenników. Przede wszystkim jego warunki są klarowne i przez cały okres trwania umowy nie mogą ulec zmianie. W większości przypadków gwarantuje on możliwość wykonywania darmowych połączeń oraz wysyłania nielimitowanej wiadomości typu SMS i MMS. Ponadto, w zależności od jego miesięcznej ceny, użytkownicy otrzymują atrakcyjny pakiet Internetu.

Dużą zaletą jest też to, że można zdecydować się na abonament z dołączonym do niego smartfonem w korzystnej cenie. Takie rozwiązanie jest niewątpliwie wygodne, a do tego może być naprawdę opłacalne.

Największą wadą abonamentu jest z kolei konieczność podpisania długoterminowego zobowiązania. Najczęściej zawiera się umowę na 2 lata. Jeśli w tym czasie użytkownik chce zmienić operatora, musi przygotować się na konieczność zapłacenia kary.

Artykuł sponsorowany Mobile Vikings