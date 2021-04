Hammer rusza z akcją dla użytkowników smartfonów z serii Hammer Energy

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów marka HAMMER uruchomiła akcję umożliwiającą oddanie starych telefonów w zamian za zniżkę na nowy model. Co ważne, do akcji mogą zostać zgłoszone niedziałające lub uszkodzone urządzenia, które, zapomniane, od dawna zalegają na dnie szuflady. Dzięki akcji niepotrzebne urządzenie trafi z powrotem do producenta, gdzie będzie mogło zostać w odpowiedni sposób zagospodarowane, bez szkody dla środowiska, a użytkownik zyska możliwość zakupu nowego smartfona, w korzystniejszej cenie niż rynkowa.

HAMMER Energy swoją premierę miał w 2016 roku, a HAMMER Energy 18×9 w 2018 r. Obydwa modele od razu zyskały duże zainteresowanie użytkowników dzięki oryginalnej stylistyce, wzmocnionej, poręcznej budowie oraz atrakcyjnej cenie. Czas jednak płynie szybko, tym bardziej jeżeli chodzi o starzenie się technologii.

Seria Energy — optymalny wybór

Najnowszy model z tej serii — Energy 2 (linia HAMMER Industrial), który premierę miał w poprzednim roku, wyglądem nawiązuje do swoich poprzedników, jednak jego proces produkcji i konstrukcja zostały udoskonalone. Stanowi lepszą generację zarówno pod względem wydajności (Helio A22, 3 GB RAM oraz 32 GB), jaki i odporności na uszkodzenia mechaniczne, zalanie czy trudne warunki atmosferyczne. Potwierdzają to: certyfikat IP68, certyfikat militarny oraz zgodność z normą IK05. Ekran osłaniają dodatkowe bumpery. Model oferuje również NFC, BT 5.0, Android 9 oraz baterię 5000 mAh z funkcją power bank i Express Charging. Energy 2 sprawdzi się również w biznesie. Otrzymał certyfikat Programu Android Enterprise Recommended, co oznacza większe bezpieczeństwo, systematyczne aktualizacje i wsparcie, a także łatwe i systemowe zarządzanie tym modelem w firmie. Co najważniejsze, Energy 2 na tle modeli starszej generacji wyróżnia trwalsza obudowa i zyskał on już miano bestsellera marki.

Zobacz również: John Deere - kosiarka samojezdna. Marzenie każdego mężczyzny

Oddaj starego HAMMERA i odbierz nowego

Jak wziąć udział w akcji, pozbyć się starego urządzenia i kupić nowe w najatrakcyjniejszej cenie? Wystarczy wejść na dedykowaną stronę, wypełnić formularz zgłoszeniowy i poczekać na kuriera, który zostanie zamówiony na koszt producenta urządzenia i odbierze je spod wskazanego adresu. Po 10 dniach, otrzymamy informację, czy nasze urządzenie zakwalifikowało się do wymiany. Jeśli tak, dostaniemy dalsze instrukcje umożliwiające zakup online nowego modelu Energy 2 w cenie 569 zł. Dodatkowo, w zamian za wypełnienie krótkiej ankiety, każdy uczestnik akcji będzie mógł przedłużyć gwarancję na nowe urządzenia, aż o 12 kolejnych miesięcy. Pełny regulamin akcji jest dostępny tutaj.

O marce HAMMER

Marka HAMMER działa z sukcesem od 2014 roku. Jest krajowym liderem wśród wzmocnionych telefonów odpornych na wodę, pył i wstrząsy. W portfolio znajdują się zarówno modele z klasycznymi przyciskami jak i smartfony o różnej specyfikacji oferowane w trzech subliniach: HAMMER Adventure, HAMMER Athlete, HAMMER Industrial. HAMMER był partnerem cyklu największych biegów przeszkodowych w Polsce — Runmageddon, sponsorem Mountainboardowych Mistrzostw Świata 2019 czy wyprawy "HAMMER Khosar Gang Winter Expedition". Wspiera ludzi czynu, sportowców, podróżników i wszystkich, którzy marzą o przekraczaniu własnych granic.