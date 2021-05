LG Eclair: ultra-kompaktowy soundbar 3.1.2 z Dolby Atmos. Ma zaledwie 30 cm długości

Do tej pory soundbary raczej były dostępne przeważnie w większych gabarytach. LG Eclair natomiast oferuje rozmiary ultra-kompaktowe, tj. 30 cm długości i 5 cm wysokości.

Mimo tego, koreański producent upchał tam pięć głośników, z czego dwa są wysokościowe — potrzebne do Dolby Atmos.

W zestawie mamy również zewnętrzny bezprzewodowy głośnik niskotonowy (subwoofer), a więc mówimy tutaj o dźwięku 3.1.2. Moc całego zestawu (wraz z subwooferem) to 320 W.

LG nie zapomniało tutaj o wspieraniu najnowszych technologii dźwięku, jak Dolby Atmos i DTS:X. Natomiast dzięki złączu HDMI eARC pojedynczym kablem HDMI 2.0 możemy podłączyć sprzęt do telewizora i uzyskamy kanałem zwrotnym dźwięk na każdym innym podpiętym do odbiornika urządzeniu.

eARC gwarantuje również uzyskanie bezstratnej wersji Dolby Atmos.

LG Eclair to soundbar głównie stworzony pod oglądanie filmów i granie w gry. Radzi sobie oczywiście także z muzyką i wspiera Bluetooth, ale nie użyjemy tutaj ani AirPlay, ani Chromecasta, ani Spotify Connect.

Wydawałoby się, że przez to listwa głośnikowa mogłaby być nieco tańsza, ale jego spodziewana europejska cena to 700 euro, czyli ok. 3200 zł (wg średniego kursu walut NBP z dnia 5 maja 2021 r.). Najwidoczniej producent sądzi, że za kompaktowość należy się cena premium. LG Eclair wejdzie do sprzedaży w lipcu 2021 r.

Źródło: Flatpanels