Allegro uruchamia własne "paczkomaty". Dostawa już następnego dnia

Allegro szykuje się na duże modernizacje, które rozpoczną się jeszcze w maju. To w tym miesiącu ruszą Allegro Punkty, które na początku powstaną we współpracy z siecią Kolporter.

— Partnerska sieć zapewni naszym klientom odbiór przesyłek już dzień po nadaniu paczki, a dzięki współpracy z firmą Kolporter udostępniamy niemal 600 nowych punktów znajdujących się w pobliżu osiedli, pasaży czy galerii handlowych — wyjaśnił Łukasz Szczepański, dyrektor w Allegro.

Koszt dostawy do punktu odbioru w salonikach Kolporter wyniesie 8,99 zł, ale dla użytkowników Allegro Smart będzie on bezpłatny, jeśli zamówienie wyniesie min. 40 zł. Podobnie jak w przypadku dostawy np. do paczkomatów InPost, klient będzie miał możliwość śledzenia paczki, gdy ta zostanie nadana.

— Skala sieci Kolportera i jej rozłożenie na mapie Polski zapewnia dostępność do tego typu usługi bardzo wielu osobom. Co ważne, saloniki są jednymi z nielicznych punktów sprzedaży, które są czynne, od wczesnych godzin porannych aż do wieczora — podkreślił Robert Szczepaniak, dyrektor marketingu Kolporter.

W bieżącym roku Allegro chce również postawić ok. 1500 własnych "paczkomatów". Liderem na tym polu niewątpliwie jest InPost, ale sieć automatów paczkowych chce również rozwijać Poczta Polska, AliExpress i DHL. Możemy się więc spodziewać, że niedługo miejski krajobraz mogą przysłonić nam tysiące kolejnych takich punktów odbioru i nadawania paczek.

Poza usprawnieniami dla klientów Allegro chce również uruchomić nowe usługi logistyczne, które pozwolą sprzedawcom na przechowywanie, pakowanie i wysyłanie swoich produktów. Wszystko to ma na celu skrócenie czasu oczekiwania na zakupy oraz sprawniejszą dystrybucję przesyłek. Jeśli plany się powiodą to skorzystają zarówno klienci jak i sprzedający.