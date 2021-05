Drony policyjne pod Warszawą. Uchwycą każde wykroczenie na drodze

W podwarszawskim Pruszkowie, funkcjonariusze policji wykorzystują dron do obserwacji ruchu drogowego. To urządzenie rejestruje wykroczenia kierowców, a ci nawet nie są świadomi, że wkrótce przyjdzie im zapłacić mandat. To jak latający fotoradar.

Jak podaje serwis wpr24.pl, jesienią 2020 roku Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie otrzymała dron w ramach projektu "Dostosowanie zasobów sprzętowych służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego do dynamicznego rozwoju sieci TEN-T" realizowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

"We wtorek 11 maja funkcjonariusze używali drona na drodze 719 w Piastowie. Podczas kilkudziesięciu minut pracy dron zarejestrował kilka wykroczeń nie stosowania się kierujących do sygnalizacji świetlnej" – mówiła kom. Karolina Kańka, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Pruszkowie w rozmowie z wpr24.pl.

Podobne urządzenia będą służyć w całej Polsce

Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o podobnym przedsięwzięciu na Śląsku. Policjanci pochwalili się sukcesami nowego drona, który zwiększa bezpieczeństwo kierowców na drogach.

6 maja z okazji Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa ruchu Drogowego policjanci z będzińskiej drogówki wspólnie z mundurowymi z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach oraz policjantów z Komisariatu Autostradowego w Gliwicach zaprezentowali możliwości policyjnego drona DJI Matrice 200.

"Sprzęt ten pozwoli policjantom monitorować odcinki dróg w miejscach, gdzie trudno wykorzystać radiowóz. To dzięki niemu nawet z powietrza stróże prawa będą mogli ujawniać wszelkie wykroczenia i niebezpieczne zachowania na drogach" - poinformowano w komunikacie policji.