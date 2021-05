Gotowi na gorące lato z Samsung Neo QLED

Kończy się czas, kiedy byliśmy zamknięci w domach i już wkrótce będziemy mogli gdzieś wyjechać i odetchnąć pełną piersią. Nareszcie zaczniemy normalnie cieszyć się życiem. Nawet jeśli nie dopisze pogoda, to i tak będzie to najlepsze lato od lat. I to nie tylko dlatego, że zostanie nam przywrócona swoboda.

Letnie wieczory przed ekranem

Wiele przemawia za tym, żeby tego lata opuścić cztery ściany, w których tak długo tkwiliśmy. Ale za pozostaniem w domu, przed telewizorem, przemawia równie wiele. W szczególności jeśli ktoś jest wiernym kibicem sportowym. Powracają przesunięte z powodu pandemii największe, ekscytujące imprezy sportowe. Najlepsze drużyny piłkarskie na Starym Kontynencie staną do boju o tytuł mistrza. A zawodnicy letnich dyscyplin będą rywalizować na naszych oczach o najcenniejsze w sportowym świecie laury na wielu imprezach. To trzeba będzie zobaczyć (i oczywiście kibicować Naszym)!

Gdy dom przestanie być wreszcie miejscem pracy, będziemy się też mogli odpowiednio zrelaksować, wyłączając tryb służbowy. Może przy dobrym filmie albo serialu? Oferta platform streamingowych dostępnych w Polsce cały czas rośnie. W tym roku możemy liczyć na mnóstwo wartych uwagi premier. Czekają nas więc niezapomniane wieczory filmowe. Albo granie do świtu! Zaledwie kilka miesięcy temu, na rynku pojawiły się konsole nowej generacji, które mają w swojej ofercie hity dla każdego. Nadszedł czas, by w pełni cieszyć się możliwościami tego sprzętu — dać się znów wciągnąć w fantastyczne światy oraz poruszające historie wykreowane przez filmowców. I pozwolić się porwać sportowym emocjom. A to wszystko na dużym domowym ekranie i z wykorzystaniem nowych telewizorów Samsung Neo QLED z technologią Quantum Mini LED.

Quantum Mini LED — nowa metoda pozwalającą na kilkudziesięciokrotne zagęszczenie diod LED (Materiały partnera: Samsung)

To nie jest po prostu telewizor

Samsung Neo QLED z przyzwyczajenia nazywamy telewizorem. Ale jest to urządzenie tak zaawansowane i dalece różniące się od klasycznych odbiorników TV, jak najnowsze smartfony odróżniają się od prawie zapomnianych już analogowych aparatów telefonicznych. To wysoce inteligentny, wszechstronny i wykorzystujący najnowsze zdobycze technologiczne sprzęt, który pełni funkcję telewizora. I to perfekcyjnie.

A to za sprawą najnowszych rozwiązań, takich jak system podświetlania ekranu Quantum Mini LED. Wykorzystano w nim nową metodę pozwalającą na kilkudziesięciokrotne zagęszczenie diod LED, w celu uzyskania niezrównanej precyzji w wyświetlaniu najostrzejszego obrazu i kropki kwantowej do stuprocentowego odwzorowania rzeczywistych kolorów. Tam, gdzie dawniej mieliśmy jedną diodę, teraz jest ich kilkanaście lub kilkadziesiąt. I wszystkimi nimi zawiaduje potężny Procesor AI Neo Quantum, wspierany w telewizorach 8K przez 16 wyspecjalizowanych sieci neuronowych. Sztuczna Inteligencja zadba o to, by każdy wyświetlany obraz prezentować w jak najlepszej jakości w dostępnej rozdzielczości – 4K lub 8K – w zależności od źródła. Innymi słowy kontrast, kolory, detale są poprawiane do rozdzielczości jak najbliższej 4K lub 8K – zależnie od modelu telewizora i jakości materiału źródłowego. Dzięki temu możemy zobaczyć ulubione filmy czy seriale w zupełnie nowej odsłonie. O dodatkowe wrażenia zadba miliard perfekcyjnych odcieni barw, które są zasługą 100% Natężenia Kolorów (dzięki technologii Quantum Dot).

Potężny Procesor AI Neo Quantum, wspierany jest w telewizorach 8K przez 16 wyspecjalizowanych sieci neuronowych (Materiały partnera: Samsung)

Nie tylko obraz

Najdoskonalsze odwzorowanie kolorów, perfekcyjna ostrość i skala jasności oraz niezrównana płynność które oferuje telewizor Samsung Neo QLED to jakościowy skok. Ale nie są to jedyne zalety tego uniwersalnego urządzenia. Za technologią w dziedzinie wyświetlania obrazu podążają też inne. Inteligentne telewizory Samsunga rozpieszczają nie tylko wzrok, ale też słuch. Ich przestrzenne brzmienie wspierają najnowsze wersje technologii Dźwięku Podążającego za Obiektem, a funkcja Q-Symphony pozwala idealnie zsynchronizować głośniki telewizora z soundbarami Samsunga, dając nam kinowe brzmienie. Dotychczas musieliśmy decydować, czy chcemy korzystać z soundbara czy głośników telewizora. W telewizorach Neo Qled takich jak np. Q91A możemy korzystać jednocześnie z głośników telewizora i soundbarów z Q-Serii, co znacznie rozbudowuje scenę dźwiękową.

Samsung Neo QLED wyposażony jest również w całą baterię zaawansowanych rozwiązań dla graczy. To pierwsza seria telewizorów w historii, która otrzymała certyfikat Gaming TV Performance od prestiżowego niemieckiego instytutu elektrotechnicznego VDE. To oznacza, że w tym momencie nie ma lepszego urządzenia, które można połączyć z konsolą do gier. Odświeżanie 120 Hz, czas reakcji 10 ms, 1000 nitów jasności HDR, optymalizacja kontrastu FreeSync Premium Pro, a także nowy Panel Gracza i technologia Ultra Szerokiego Widoku sprawiają, że Neo QLED Samsunga jest najlepszym wyborem dla miłośników elektronicznej rozrywki.

Funkcja Q-Symphony pozwala idealnie zsynchronizować głośniki telewizora z soundbarami Samsunga, dając nam kinowe brzmienie (Materiały partnera: Samsung)

Wzornictwo na medal

Neo QLED to niekwestionowany lider nie tylko w kwestii technologii dźwięku i obrazu, ale również wzornictwa. Nowy Absolutnie Bezgraniczny Design w telewizorach 8K daje ekran o wyjątkowo smukłym profilu, w którym nic nie odciąga uwagi od obrazu. A takie rozwiązania jak genialny moduł One Connect Pro oferują w modelach Q900A, Q800A oraz Q95A niespotykaną wygodę w zapanowaniu nad plątaniną kabli. Nie można też zapomnieć, że mamy do czynienia z telewizorem Samsunga, a więc systemem operacyjnym Tizen. Jego ergonomia, szybkość, wszechstronność i dostęp do bogatej biblioteki aplikacji oraz nakładek od lat zapewniają Samsungowi pozycję lidera na rynku.

A najnowsze telewizory z serii Neo QLED tę pozycję umacniają pod każdym możliwym względem. Przełomowe technologie wyświetlania perfekcyjnego obrazu, najbardziej zaawansowane rozwiązania audio, dedykowane funkcje dla graczy i pozostałe zalety tego sprzętu sprawiają, że idealnie pasuje on do czekającego nas fantastycznego lata, wypełnionego sportowymi emocjami, filmowymi wrażeniami oraz ekscytującymi grami. Z Samsung Neo QLED może ono być jeszcze lepsze i gorętsze. Jak na prawdziwe lato przystało.

Nowy Absolutnie Bezgraniczny Design w telewizorach 8K daje ekran o wyjątkowo smukłym profilu, w którym nic nie odciąga uwagi od obrazu (Materiały partnera: Samsung)

Partner materiału: Samsung