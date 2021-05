LG i telewizory OLED: produkcja wzrośnie o 50 proc. Możliwe, że będzie taniej

Według serwisu The Elec koreańska firma zamierza zwiększyć produkcję paneli generacji 8,5 z obecnych 60 do 90 tysięcy miesięcznie, zwiększając przepustowość każdej z dwóch linii fabryki z 30 do 45 tysięcy na miesiąc. Przygotowania do wzrostu produkcji trwają, a pełnię możliwości zakład ma osiągnąć już na początku lipca.

Zwiększenie nakładów produkcji telewizorów OLED powinno przełożyć się na spadek ich cen. Do tej pory tego typu odbiorniki były jednymi z droższych na rynku. Systematycznie jednak z roku na rok tanieją. Jakub Krawczyński, wydawca/redaktor WP Technologie

Dzięki udoskonaleniom procesu produkcyjnego pozwalającym na zwiększenie przepustowości maszyn bez konieczności uruchamiania dodatkowej linii technologicznej, wzrost liczby produkowanych paneli ma być możliwy bez dodatkowych inwestycji ze strony firmy. LG miało też mieć przygotowane zawczasu możliwości skalowania produkcji.

Produkowane w fabryce w Guangzhou matryce mają być cięte na docelowe panele o przekątnej długości 48", 65", 77" i 85", a także nowy rozmiar 42". Wzrost produkcji bez znaczących inwestycji pozwala spodziewać się spadku cen paneli, które mogą przełożyć się na większą przystępność telewizorów OLED.

LG zaopatruje w panele OLED większość producentów telewizorów, wśród których jest Sony, Panasonic, Philips, Vizio i wiele innych. Tegoroczne plany dostaw to, według własnych danych firmy, pomiędzy 7 i 8 milionów gotowych paneli w skali roku, co byłoby wzrostem o imponujące 80 proc. w stosunku do zeszłorocznych dostaw.

Wzrost produkcji paneli OLED w fabryce LG i optymistyczne prognozy sprzedażowe stanowią zaskoczenie dla części analityków rynkowych. Według opublikowanego wcześniej w tym tygodniu raportu specjalizującej się w rynku wyświetlaczy firmy analitycznej Display Supply Chain Consultants popyt na matryce OLED spada.

Ma to związek z rosnącym zainteresowaniem technologią Mini-LED — w nowym wcieleniu tej technologii matryca LED jest podświetlana tysiącami miniaturowych diod, zwiększając możliwości panelu w zakresie lokalnego przygaszania, a więc podnosząc kontrast wyświetlanego obrazu.

LG jest niemalże monopolistą jeśli chodzi o produkcję paneli OLED, więc wspomniany przez DSCC niższy popyt powinien bezpośrednio przełożyć się na działania firmy. Dodajmy, że LG także wprowadziło do sprzedaży własną linię telewizorów wykorzystujących technologię Mini-LED.

