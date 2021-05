Słuchawki dokanałowe - czy warto je kupować?

Bezpieczne natężenie dźwięku

Słuchając muzyki z dowolnego rodzaju słuchawek należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności. Bardzo głośne dźwięki, przekraczające granicę 85 dB, uznawane są za hałas, który jest wyjątkowo szkodliwy dla słuchu.

W przypadku słuchawek dokanałowych bardzo łatwo jest o przekroczenie tej bezpiecznej granicy. Wiele osób, szczególnie podróżując komunikacją miejską czy znajdując się w gwarliwym miejscu, świadomie zwiększa głośność muzyki do poziomu przekraczającego podaną granicę.

Douszne, a dokanałowe

Wiele osób sądzi, że słuchawki dokanałowe i douszne to ta sama kategoria. Nie jest to jednak prawda. Jedne różnią się od drugich konstrukcją. Te drugie są umieszczane na wejściu do kanału usznego, w przeciwieństwie do dokanałowych, które wkładane są wprost do kanału słuchowego.

Słuchawki douszne nie izolują tak dobrze przed dźwiękami otoczenia jak modele dokanałowe. Z tego powodu ich użytkownicy często muszą bardziej zwiększać głośność słuchanej muzyki, aby była ona w stanie zagłuszyć otaczający ich hałas.

Z tego punktu widzenia, słuchawki dokanałowe są znacznie lepszym wyborem. Nie wymagają one od użytkownika ustawiania wysokiego natężenia dźwięku. Są jednak znacznie groźniejsze dla naszego słuchu w przypadku zamiłowania do bardzo głośnej muzyki. Należy mieć to na uwadze decydując się na zakup odpowiednich słuchawek.

Redukcja hałasu

Dla osób, które poszukują modeli stanowiących barierę między dźwiękiem muzyki, a hałasem świata zewnętrznego, najlepszym wyborem wydają się te modele, które posiadają aktywną redukcję hałasu. W ten sposób użytkownik nie jest zmuszony do ustawiania bardzo wysokiej głośności, więc nie psuje on swojego słuchu.

Jeżeli jednak nie potrzebujemy słuchawek, które będą pełniły funkcję ochronną przed hałasem, to lepszym wyborem wydają się słuchawki douszne lub słuchawki typu otwartego. Dzięki temu dźwięk nie trafia prosto do kanału słuchowego, bez żadnej bariery.

Najważniejszą kwestią jest jednak pamiętanie o słuchaniu muzyki bez przekraczania bezpiecznej bariery dźwięku. W innej sytuacji, niezależnie od typu słuchawek, użytkownik ryzykuje utratą słuchu w dłuższej perspektywie.