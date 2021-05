Szukasz prezentu na Dzień Matki? Mamy kilka pomysłów!

Kto nie kocha słodyczy?

Niemalże każda kobieta uwielbia słodycze, nawet jeżeli jest na diecie. Z okazji jej święta warto więc wybrać bombonierkę dobrej firmy albo droższe łakocie o których wiemy, że na co dzień szkoda jej wydawać na nie pieniądze.

Dziesiątki firm prześciga się w pomysłach na wyjątkowe czekoladki dla mam, więc jest z czego wybierać. Niezależnie od tego czy poszukujemy prezentu dla rodzica, który ogranicza cukier czy jest weganinem, dostępna oferta jest tak bogata, że z pewnością znajdziemy idealne słodycze.

Wieczne róże dla wielbicielek kwiatów

Mamy, które kochają kwiaty, ale smuci je, że tak szybko przekwitają, ze pewnością docenią wieczne róże. Są to specjalnie spreparowane kwiaty, które zachowują swoje właściwości przez co najmniej dwa lata. Dzięki temu obdarowana osoba może się nimi cieszyć przez długie miesiące.

Róże występują w wielu kolorach, także tych nienaturalnych dla standardowych, żywych kwiatów. Najpopularniejsze na rynku są kompozycje typu flowerbox, w których znajduje się kilka róż ułożonych w zdobionym pudełku. Tego rodzaju prezent możemy zakupić zarówno w kwiaciarniach, jak i zamówić w internecie.

Róże (Pixabay)

Prenumerata ulubionego czasopisma

Nie każda mama ma tyle czasu by czytać książki, jednak niemalże każda ma jakieś ulubione czasopisma, które kupuje regularnie. Nieważne czy jest to dziennik z wiadomościami czy dwutygodnik z przepisami na wypieki, na pewno mama doceni, że gazeta czy czasopismo trafi automatycznie do jej skrzynki i nie będzie musiała poszukiwać go w sklepie czy kiosku.

Przed zamówieniem danej prenumeraty upewnijmy się, że mama już wcześniej nie wpadła na podobny pomysł. Jeżeli jednak nie to sprawdźmy czy dany tytuł nie oferuje dodatkowego prezentu dla osób, które zdecydują się na dłuższą prenumeratę. W ten sposób możemy sprawić dodatkową przyjemność mamie, która poza ulubionym tytułem otrzyma także specjalny upominek.

W ostateczności — bon zakupowy

Wiele mam ma swoje ulubione miejsca na zakupy, o których dobrze wiedzą ich dzieci. Są to sklepy, w których potrafią buszować godzinami szukając nowych ubrań czy dodatków do domu. Jeżeli również nasza mama ma taki sklep, a nie mamy pomysłu na prezent dla niej, bon zakupowy może być świetnym rozwiązaniem problemu.

Bony zakupowe bez problemu możemy zakupić zarówno w internecie oraz stacjonarnie. Należy jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie miejsca je oferują. Niektóre mniejsze sklepiki dają taką możliwość tylko z okazji wybranych świąt, jednak należy wtedy zapytać o bony zakupowe obsługę sklepu.