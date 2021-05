Wracasz hulajnogą po spotkaniu ze znajomymi? Uważaj na zmianę przepisów

A tak przynajmniej wynika z badania SW Research dla AlcoSense Laboratories. Osoby badane podały, że wolałby by osoba prowadząca elektryczną hulajnogę będąc pod wypływem odpowiadała za takie zachowanie tak samo jak kierowca samochodu. Oznaczałoby to, że kierowanie elektryczną hulajnogą w stanie nietrzeźwości byłoby klasyfikowane jako przestępstwo.

Co istotne, hulajnogi elektryczne znajdowały się w szarej strefie. Można było, teoretycznie, pojechać takową na spotkanie, wypić alkohol i bez problemu wrócić nią do domu. Przepisy mają jednak zacząć obejmować hulajnogi elektryczne i uniemożliwić korzystanie z nich osobom, które mogą być pod wpływem alkoholu.

20 maja wejdzie w życie nowelizacja prawa o ruchu drogowym. Dla użytkownika hulajnogi elektrycznej oznacza to, że przestanie być traktowany jako pieszy, a jego status stanie się identyczny jak u rowerzysty. Będzie to oznaczało, że korzystając z hulajnogi elektrycznej w stanie po spożyciu alkoholu (zawartość alkoholu we krwi od 0,2 do 0,5 promila) oraz w stanie nietrzeźwości (zawartość alkoholu we krwi powyżej 0,5 promila), popełnia się wykroczenie.