Jaki rodzaj piekarnika sprawdzi się dla rodziny z dziećmi?

Dopasuj pojemność piekarnika do liczby domowników

Choć przy zakupie piekarnika najczęściej zwraca się uwagę na aspekt ekonomiczny, jego estetykę oraz dostępne funkcje, najistotniejszym kryterium powinna być jego pojemność. Innego piekarnika potrzebuje bowiem singiel, który gotuje obiad jedynie dla siebie, a innego kilkuosobowa rodzina przygotowująca znacznie większe porcje.

Jaka pojemność piekarnika sprawdzi się w przypadku rodziny, w której skład wchodzą zarówno dorosłe osoby, jak i dzieci? Optymalny będzie model 65–72-litrowy.

Jeśli przestrzeń nie pozwala na dopasowanie pojemności sprzętu do rzeczywistych potrzeb rodziny, skup się na tym, by w ogóle znaleźć na niego miejsce w kuchni. Dobrym wyjściem z takiej sytuacji będzie minipiekarnik, np. jeden z modeli Electrolux. Urządzenia z tej kategorii cechują się gabarytami mniejszymi niż w przypadku standardowych sprzętów, a mimo to zaskakują ultranowoczesnymi funkcjami. W kontekście gotowania i pieczenia dla rodziny szczególnie przydatne wydają się:

funkcja mikrofali, za sprawą której nie będziesz potrzebować osobnej mikrofalówki,

szybkie nagrzewanie, które skróci czas osiągania optymalnej temperatury przez piekarnik nawet do 40% - to z kolei sprawi, że pyszny obiad pojawi się na talerzach szybciej niż zazwyczaj,

Even Cooking, czyli wentylator umożliwiający zmniejszenie energii wykorzystywanej do pieczenia – i tym samym obniżenie kosztów użytkowania sprzętu,

aplikacja Connected Cooking umożliwiająca zdalne sterowanie pracą piekarnika, by nie marnować cennego czasu, który możesz spędzić na przyjemnych aktywnościach z rodziną.

Zdrowe gotowanie dla całej rodziny

Jeśli samodzielnie przygotowujesz posiłki dla swojej rodziny, na pewno zależy Ci na tym, by podawać im dania nie tylko pyszne, ale również zdrowe. Dobrym pomysłem na pogodzenie tych dwóch aspektów może być przyrządzanie ich przy użyciu pary wodnej. Nie masz miejsca na wolnostojący parowar? Nic straconego – możliwość gotowania na parze dają także nowoczesne piekarniki parowe Electrolux, które pozwalają tak na używanie tradycyjnego termoobiegu, jak łączenie go z parą lub wręcz wykorzystywanie samej pary w roli alternatywy dla parowaru.

Dlaczego warto to rozważyć?

Gotowanie na parze nie powoduje wypłukiwania z produktów witamin i innych składników odżywczych, zatem zawierają one więcej korzystnych dla zdrowia mikroelementów niż te gotowane tradycyjne lub smażone. Warzyw, mięs i ryb przyrządzonych w ten sposób nie trzeba też silnie przyprawiać, gdyż zachowują pełnię naturalnego smaku.

Brak bezpośredniego kontaktu z tłuszczem czy wodą sprawia, że produkty spożywcze nie tracą koloru ani tekstury. W efekcie prezentują się pięknie na talerzu i aż zachęcają do tego, by je zjeść.

Gotowanie na parze w piekarniku jest znacznie wygodniejsze i bezpieczniejsze niż w przypadku tradycyjnego parowaru lub zwykłego garnka z wkładką do przyrządzania potraw na parze.

Na co jeszcze zwrócić uwagę, wybierając piekarnik dla wieloosobowej rodziny?

Chcesz poświęcać na gotowanie jak najmniej czasu, by jak najwięcej zostało go na rodzinne aktywności? Nowoczesne piekarniki dysponują wbudowanymi przepisami i oferują miejsce do zapisania własnych ustawień. Dzięki temu ustawienie urządzenia zajmuje tylko chwilę i nie tracisz czasu na przeglądanie swoich notatek z przepisami oraz wybieranie odpowiednich parametrów pracy sprzętu.

Na oszczędność czasu przełoży się też zintegrowana kamera, w którą wyposażono piekarniki z oferty Electrolux. Za jej sprawą możesz podglądać piekące się danie na telefonie, bez konieczności czuwania w kuchni i otwierania drzwiczek, by sprawdzić, czy jedzenie jest już gotowe.

Częste gotowanie dla rodziny może równać się konieczności częstego mycia piekarnika. Jeśli zawczasu o tym pomyślisz i wybierzesz sprzęt z funkcją czyszczenia katalitycznego, utrzymanie go w czystości nie przysporzy Ci trudności.

Materiał partnera Electrolux