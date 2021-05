Netflix, HBO Go, Amazon Prime. Top 5 propozycji VOD na weekend

Zapraszamy do cotygodniowego przeglądu premier na najpopularniejszych w Polsce platformach VOD.

Netflix stawia na zombie

Największym hitem, który Netflix przygotował na najbliższy weekend, to nowy film Zacka Snydera i jednocześnie powrót do świata zombie. Amerykański reżyser zadebiutował bowiem remakiem klasycznego "Świtu żywych trupów" w 2004 r.

"Armia umarłych" to połączenie zombie, filmu heist i napakowanego akcją blockbustera. Film opowiada historię grupy najemników , którzy mają wykraść 200 mln dolarów, ukrytych w podziemnym skarbcu pod jednym z kasyn w Las Vegas. Problemem jest tytułowa "Armia umarłych", snująca się po zdewastowanej stolicy hazardu.

Netflix ma coś nie tylko dla miłośników filmów, ale również seriali. W niedzielę na platformie debiutuje trzeci sezon "Specjalisty od niczego". W roli głównej (oraz na stanowisku scenarzysty) amerykański komik Aziz Ansari.

HBO szykuje petardę

Niewiele się dzieje w sekcji premier na HBO Go. Znajdziemy tam kilka nowości, z czego godną wymienienia (i obejrzenia!) jest "Prawdziwe męstwo", Oscarowy film braci Coen z popisową rolą Jeffa Bridgesa i młodziutkiej Hailee Steinfeld.

Prawdziwą bombę HBO szykuje jednak na 27 maja. Wtedy na platformie pojawi się długo wyczekiwany specjalny odcinek serialu "Przyjaciele". Twórcy przygotowali masę niespodzianek, w tym długą listę gości. A wśród nich m.in. avid Beckham, Justin Bieber, BTS, Cindy Crawford czy Lady Gaga.



Amazon Prime skromnie

Niewiele nowości znajdziemy niestety na Amazon Prime. Wśród nich coś dla miłośników muzyki popowej. "P!NK: All I Know So Far" to z jednej strony dokument, który powstał podczas trasy koncertowej Beautiful Trauma z 2019 roku, pokazujący kulisy oraz fragmenty występów. Z drugiej to opowieść o łączeniu prywatnego i rodzinnego życia ze statusem gwiazdy.