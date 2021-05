Betonowe baterie. Mogą zamienić budynki w olbrzymie magazyny energii

Naukowcy prowadzący badania na Chalmers University of Technology (CUT) przedstawili nową baterię na bazie cementu, która ma potencjał przekształcić całe konstrukcje w wielkie magazyny energii. Nie jest to pierwszy taki projekt tego zespołu — już wcześniej szukali oni sposoby na ograniczenie śladu węglowego poprzez magazynowanie energii w betonie.

Teraz zespół opracował mieszankę na bazie cementu z dodatkiem niewielkich ilości krótkich włókien węglowych w celu zwiększenia przewodności i wytrzymałości materiału. Naukowcy zastosowali również siatkę z włókna węglowego pokrytą metalem, wykorzystując żelazo jako anodę i nikiel jako katodę baterii.

— Wyniki wcześniejszych badań nad technologią akumulatorów betonowych wykazały bardzo niską wydajność, więc zdaliśmy sobie sprawę, że potrzebowaliśmy nowych pomysłów. Ten, nad którym pracujemy obecnie, nie był nigdy wcześniej testowany, ale wyniki w skali laboratoryjnej są naprawdę obiecujące — powiedziała Emma Zhang, autorka badania w oświadczeniu prasowym.

Zdaniem naukowców testy wykazały, że nowe betonowe baterie mają 10-krotnie większą gęstość niż poprzednio testowane rozwiązania. Nadal ta wydajność jest znacznie niższa niż w przypadku konwencjonalnych baterii dostępnych w sklepach. Zespół uważa, że jeśli całe budynki zostaną zbudowane z nowego materiału, to efekty mogą być o wiele lepsze.

— Problem, który musimy rozwiązać w pierwszej kolejności to żywotność baterii. Betonowe budynki są budowane na 50 lub 100 lat. Musimy wymyślić, co zrobić, by nasze akumulatory działały podobnie długo — zauważa Zhang.

Naukowcy uważają, że betonowe baterie mogłyby zostać wykorzystane do budowania miast przyszłości. Zespół wyjaśnił, że technologia ta może pewnego dnia zostać wykorzystana, aby umożliwić budowę wielopiętrowych budynków, które zasadniczo będą stanowić ogromne magazyny energii.

— Jesteśmy przekonani, że ta koncepcja może mieć ogromny wpływ na to, jak materiały budowlane rozszerzą swoją funkcjonalność, mogąc stać się niewidocznym magazynem energii — zauważył Luping Tang, inny członek zespołu CUT.

Połączenie tej technologii z innymi rozwiązaniami — takimi jak panele słoneczne AuREUS, które mogą potencjalnie zamienić okna w stałe generatory energii — ma potencjał, aby przekształcić całe miasta w potężne źródła energii odnawialnej.