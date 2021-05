Telewizory Samsung Neo QLED 8K trafiły do polskich sklepów

Modele Neo QLED 8K łączą zalety technologii QLED z nowym podświetleniem Quantum Mini LED i Autentyczną Rozdzielczością 8K.

Dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć w zakresie audio, takich jak Q-Symphony, Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro (QN900A) czy Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni widzowie mogą liczyć na prawdziwie kinowe wrażenia w domu.

Codzienne korzystanie z tych telewizorów to prawdziwa przyjemność także za sprawą dodatkowych funkcji, takich jak PC na Ekranie TV, Multi View oraz bogatej ofercie aplikacji VoD.

Wśród nowości dla graczy m.in. Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+, nowy Panel Gracza oraz Ultra Szeroki Widok w Grach.

Nowa seria Neo QLED 8K obejmuje dwa modele – QN900A i QN800A, które dostępne są w rozmiarach 65,75 i 85 cali.

Samsung QLED Neo QN800A (Materiał partnera)

Doskonałość obrazu, która jest wizytówką serii telewizorów Samsung Neo QLED 8K to efekt połączenia sprawdzonych technologii z rozwiązaniami innowacyjnymi, które debiutują wraz z tą serią. Samsung zastosował tu nowe źródło światła, czyli technologię Quantum Mini LED. Dzięki niej podświetlenie ekranu jest kontrolowane lepiej niż kiedykolwiek, co w efekcie daje bardziej szczegółowy, wyrazisty obraz, który jest tak samo doskonały w ciemnych i jasnych scenach.

Dla jakości obrazu duże znaczenie ma także nowy Procesor AI Neo Quantum 8K oraz sztuczna inteligencja, która odgrywa kluczową rolę w procesie poprawy jakości wyświetlanych treści. Jej działanie jest wielotorowe – opiera się na 16 sieciach neuronowych, z których każda jest wyspecjalizowana do wąskich zadań związanych z obróbką obrazu, dźwięku i innych funkcji telewizora. Każda z sieci ma swój obszar specjalizacji.

W przypadku telewizorów Samsung Neo QLED nie mogło zabraknąć m.in. 100% Natężenia Kolorów, które jest zasługą technologii Quantum Dot. Dzięki niej ekrany rozbłysną ponad miliardem barw. Z kolei o idealny kontrast zadba technologia Neo Quantum HDR, która nadaje głębi kolorom i zwiększa kontrast każdej sceny, wyciągając szczegóły. W serii QN900A zastosowano Neo Quantum HDR 4000 (model 65” Neo Quantum HDR 3000), z kolej w serii QN800A Neo Quantum HDR 2000.

Samsung Neo QLED QN800A (Materiał partnera)

Jako modele 8K telewizory Neo QLED QN900A i QN800A oferują Autentyczną Rozdzielczość 8K (7680×4320 pikseli). W tym przypadku 33 mln inteligentnie zarządzanych pikseli pracuje na rzeczywiste efekty. W połączeniu z dużym ekranem widzowie doświadczą realistycznych wrażeń, niezależnie od tego czy oglądają film czy wydarzenie sportowe.

Oba modele Neo QLED 8K dostępne są w trzech przekątnych 65, 75 i 85 cali. Duże ekrany niosą za sobą szczególne wymagania, także w aspekcie komfortu widzów. Wychodząc im naprzeciw, Samsung zastosował tu m.in. Powłokę Antyrefleksyjną, która minimalizuje odbicia światła na ekranie telewizora. Dzięki temu ekran z powodzeniem sprawdzi się także w jasnych pomieszczeniach, na przykład podczas oglądania filmów czy transmisji z wydarzeń sportowych w ciągu dnia. Jeśli mowa o sporcie i kibicowaniu w gronie najbliższych, o jakość wrażeń zadba także Ultra Szeroki Kąt Widzenia, dzięki któremu obraz będzie tak samo dobry z każdego miejsca na kanapie.

Kinowy dźwięk

Telewizory Neo QLED 8K to nie tylko wysoka jakość obrazu, ale także świetny dźwięk. W modelu QN900A dostępna jest funkcja Dźwięku Podążającego za Obiektem Pro, która wykorzystuje wbudowany system głośników (6.2.2), aby dostarczyć jeszcze więcej realizmu z każdej sceny. Z kolei w modelu QN800A zastosowano Dźwięk Podążający za Obiektem+. W obu przypadkach sekretem jest system odpowiednio rozmieszczonych głośników, które „śledzą” ruch obiektów na ekranie, podążając za nimi. Dzięki temu widzowie są w stanie przenieść się w sam środek akcji.

Perfekcyjne brzmienie, które dopasowane jest do konkretnego pomieszczenia i jego akustyki to zasługa Dźwięku Dopasowanego do Przestrzeni. Dzięki inteligentnej analizie otoczenia telewizor zaproponuje optymalne ustawienia audio. Nieprzewidziane hałasy? Dla telewizorów Neo QLED 8K to nie problem. Wystarczy skorzystać z Aktywnego Wzmacniacza Głosu. Funkcja wychwyci niepożądane dźwięki, takie jak np. pracujący odkurzacz czy suszarka do włosów i automatycznie wzmocni dźwięk filmowych dialogów. Warto także dodać, że telewizory QN900A i QN800A tworzą perfekcyjną harmonię z soundbarami Samsung z Q-Serii. Dzięki funkcji Q-Symphony dźwięk z obu urządzeń zostanie zsynchronizowany, potęgując wrażenia dźwięku przestrzennego.

Neo QLED 8K: nowy poziom doświadczeń

Oba telewizory Neo QLED 8K to także flagowe Samsung Smart TV. Widzowie znajdą tu nie tylko swoje ulubione aplikacje VoD, takie jak Netflix, HBO Go czy Player, ale także szereg dodatkowych funkcji, dzięki którym te największe domowe ekrany jeszcze lepiej wpiszą się w ich styl życia i potrzeby.

Wśród nowości m.in. funkcja PC na Ekranie TV, dzięki której praca i nauka zdalna staną się łatwiejsze. Wystarczy skorzystać z bezprzewodowego połączenia ze swoim komputerem, laptopem czy telefonem. Z kolei dzięki funkcji Multi View, ekran telewizora można podzielić aż na cztery części, by podczas oglądania filmu czy meczu jednocześnie korzystać ze smartfona i wymieniać komentarze na żywo. Multi View to także świetne rozwiązanie dla graczy, którzy chcą sprawnie pokonać trudniejsze fragmenty gry.

Samsung Neo QLED QN900A (Materiał partnera)

A propos graczy, modele Neo QLED 8K mają do zaproponowania wszystko co najlepsze. Niski input lag, częstotliwość odświeżania 120 Hz, wsparcie dla AMD FreeSync™ Premium Pro oraz nowości, takie jak Panel Gracza (podręczne menu z ustawieniami) czy Ultra Szeroki Widok w Grach przyniosą prawdziwą radość z gry i pozwolą wskoczyć na wyższy poziom.

Wrażenia bez granic

Telewizory z serii Neo QLED 8K to prawdziwy majstersztyk nie tylko w ujęciu technologicznym. Samsung miał jeszcze jeden cel – stworzyć telewizor doskonały, który swoją konstrukcją nie będzie odciągał uwagi od treści. W efekcie powstał Bezgraniczny Ekran, który zastosowano w modelu telewizora Samsung QN900A. W tym przypadku ramka została zminimalizowana do zaledwie 0,8 mm. Tak smukła konstrukcja, także w wydaniu 85-calowym będzie prezentować się spektakularnie także wyeksponowana na ścianie. Tu z pomocą przyjdzie opcjonalny Dopasowany Uchwyt[1], który pozwoli zamontować telewizor blisko, przy samej powierzchni.

Samsung Neo QLED QN800A (Materiał partnera)

Do telewizorów QN900A i QN800A dołączono Moduł One Connect Pro, który pozwala ukryć przewody i zapanować nad plątaniną kabli. Teraz można go umieścić nie tylko obok telewizora czy w szafce, ale także przymocować do stopy telewizora. Daje to jeszcze więcej swobody w aranżacji przestrzeni wokół największego domowego ekranu.

Informacja prasowa Samsung