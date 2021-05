Bit Bar Inline – długopis, który zastąpi skrzynkę z narzędziami

Bit Bar Inline to dzieło firmy Tennessee's Big Idea Design, o której wspominaliśmy przy okazji innego narzędzia - tytanowego klucza Ti EDC Wrench.

Tym razem zestaw ma jeszcze bardziej minimalistyczną formę – to wykonany z tytanu "długopis" o kwadratowym przekroju, kryjący w sobie pomysłowy, magnetyczny mechanizm z trzema różnymi bitami w standardzie ¼ cala.

Rozwiązanie to pozwala na łatwy dostęp do bitów, jak i prosty sposób na ich ukrycie, by ich ostre zakończenia nie wystawały, gdy chowamy zestaw np. do kieszeni, co ułatwia dołączony klips. Twórcy podkreślają przy tym niską wagę zestawu – komplet wraz z bitami waży zaledwie 62 gramy.

Bit Bar Inline (Tennessee's Big Idea Design)

Ciekawa forma, typowe funkcje

Czy Bit Bar Inline faktycznie jest rynkową nowością? Choć pomysłodawcy tego sprzętu z entuzjazmem przedstawiają go jako innowację, warto potraktować ich zapewnienia z odrobiną krytycyzmu.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Na rynku nie brakuje zestawów, które mając formę długopisu kryją w sobie komplet bitów czy innych, przydatnych narzędzi.

Dotyczy to zarówno banalnych zestawów dostępnych od lat w marketach budowlanych, jak i nieco bardziej wyszukanych w formie multitooli, jak choćby breloki narzędziowe Lever Gear BitVault czy długopisowe multitool marki SOG.

Sukces przedsprzedaży

Zaletą zestawu Bit Bar Inline wydaje się za to coś innego – to niebanalny mariaż funkcjonalności z ciekawą formą.

Takie połączenie znajdzie zapewne uznanie u tych użytkowników, którzy zwracają uwagę nie tylko na użyteczność, ale także na wygląd, nietypowy pomysł i atrakcyjne wykonanie.

Praktyczne narzędzie, które jest zarazem interesującym gadżetem – to połączenie, które wydaje się skazane na sukces. Dowodzi tego aktualny stan zbiórki (a w zasadzie przedsprzedaży) na Kickstarterze, gdzie planowany budżet na kilka dni przed finałem został przekroczony już ponad 145 razy.