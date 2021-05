Drogi przyszłości – tak będziemy jeździć

Dachy fotowoltaiczne nad autostradami to pomysł niemieckiego instytutu Fraunhofer ISE, który powstał we współpracy z Austriackim Instytutem Technologii. Projekt jest już w zaawansowanym stadium. Prototyp ma powstać jesienią następnego roku i funkcjonować przez około rok. Uzyskane w tym czasie informacje posłużą do rozwoju projektu.

Zadaszenie autostrad panelami fotowoltaicznymi to projekt o dużej skali. Jeśli prototyp spełni swoją rolę i specjaliści uznają, że gra jest warta świeczki, dachy zostaną wykonane na terenie autostrad na terenie Niemiec, Austrii i Szwajcarii.

Tym projektem chcemy wykorzystać potencjał autostrad do generowania energii odnawialnej – mówił Steffen Bilger z niemieckiego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury Cyfrowej.

Bilger dostrzega potencjalne trudności związane z budową zadaszenia – ze względu na szybko poruszające się pojazdy nie będzie to łatwa praca. Ale jego zdaniem ważniejsze jest, by zagospodarować przestrzeń autostrad do produkcji energii elektrycznej, na którą zapotrzebowanie będzie rosło wraz z popularyzacją samochodów z napędem elektrycznym.

Budowa dachów fotowoltaicznych będzie trudniejsza i bardziej kosztowna, niż stawianie standardowych wiat PV. Wynika to z faktu, że konieczne jest zapewnienie odpowiedniej odporności konstrukcji – istnieje możliwość, że rozpędzony pojazd uderzy w nią podczas wypadku.

Fotowoltaika nad autostradami nie będzie najbardziej wydajnym źródłem energii, jakie można sobie wyobrazić. Jednakże będzie miała ona spore znacznie w regionach, gdzie brakuje miejsca na zbudowanie elektrowni produkującej czystą energię.

Dodatkową zaletą tego typu rozwiązania jest ochrona kierowców przed opadami atmosferycznymi, co powinno wpłynąć na bezpieczeństwo podróży.

Prototyp dachu fotowoltaicznego ma mieć wymiary 17 na 10 metrów i docelowo ma zostać zamontowany na wysokości około 5,5 metra.

Źródło: fraunhofer.de