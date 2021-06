Disney Plus w Polsce? Fani mają dość czekania, ale to nie takie proste

Internetowa akcja ma na celu uświadomienie polskiego oddziału Disneya o tym, że wprowadzenie platformy Disney Plus na rodzimy rynek jest niezwykle wyczekiwanym wydarzeniem. Organizatorzy inicjatywy proponują umieszczać wpisy na mediach społecznościowych z oznaczaniem Disney Polska i hasztagiem #releaseDisneyPlusinPoland lub #chcemyDisneyPluswPolsce.

Akcja zaczęła się oficjalnie 1 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00, choć zapowiadano ją nieco wcześniej. Jej pomysłodawcy uzasadniają swoje intencje tym, że czekali na wprowadzenie Disney Plus na polski rynek już 567 dni, a zarazem czują frustrację spowodowaną brakiem jakichkolwiek ogłoszeń na ten temat.

Według ostatniej oficjalnej zapowiedzi (z grudnia 2020 roku), Disney Plus miał pojawić się we wschodniej Europie jeszcze w 2021 r. Niestety od tamtego czasu firma nie podała żadnych dalszych informacji na ten temat.

W międzyczasie w ramach oferty Disney Plus na świecie przybywa tytułów z polskimi napisami i lektorem. Jest jednak szkopuł – nie można ich oficjalnie obejrzeć w Polsce (bez uciekania się do pewnych sztuczek nieosiągalnych dla wielu osób).

Sprawa nie jest jednak tak oczywista, jak się wydaje oddolnym aktywistom.

Co jest przyczyną tego, że Polacy są obecnie pozostawieni w niepewności wobec tego, kiedy wystartuje Disney Plus? Na ten temat można co prawda jedynie spekulować, ale nasuwa się tutaj dość klarowne, potencjalne wytłumaczenie. Prawdopodobnie chodzi o prawa licencyjne.

Dostawcy telewizji oraz innych usług VOD wykupowali licencje na wiele produkcji Disneya, co jest poniekąd standardową praktyką. Jednakże prawdopodobnie fakt, że znaczna część tytułów będących włanością intelektualną Disneya jest obecnie dostępna gdzie indziej (np. HBO GO) sprawia, że start Disney Plus w Polsce się opóźnia.

Operując na całym świecie, z uwzględnieniem specyfiki każdego rynku z osobna – należy to powiedzieć wprost: prawa licencyjne są czasem dość skomplikowane i zawiłe. Niekoniecznie może być to aktem złej woli. Wiele czynników, głównie prawnych i marketingowych musi się ułożyć niczym gwiazdy w konstelacji, aby firma mogła zrobić swoje. Dla przykładu – Disney posiada prawa do postaci Indiana Jonesa, ale nie filmów z nim w streamingu. Takich zawiłości jest nieskończenie wiele więcej.

Niemniej jednak, niecierpliwość fanów można zrozumieć – jednak mimo najszczerszych intencji bardzo wątpliwe jest, że ich zaangażowanie wpłynie bezpośrednio na decyzje Disneya. Mimo wszystko, wydaje się, że jednak firma jest im winna przynajmniej odniesienie się do ich wpisów oraz przedstawienie aktualnego stanowiska na ten temat.

Nie ulega wątpliwości, że Polska jest jednym z największych rynków VOD w Europie Wschodniej, a Disney planuje osiągnąć między 230 a 260 milionów abonentów do 2024 roku. Nasz kraj mógłby się do powiększenia grona subskrybentów niewątpliwie przyczynić.

Źródło: Twitter