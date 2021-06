Nie tylko HarmonyOS. Oto, co pokazał Huawei

Harmony OS ma działać nie tylko na smartfonach, ale też na tabletach, smatwatchach, urządzeniach smart tv, IoT, a nawet (w przyszłości) autonomicznych pojazdach. Huawei swoje autorskiego systemu nie mógł się nachwalić i pewnie dlatego zajęło to niemal pełną godzinę. Szczegóły doskonale i wydatnie opisał Konstanty na siostrzanych dobrychprogramach.

Smartwatch nowej generacji

Nas najbardziej interesują urządzenia. W zasadzie wszystkie plotki się potwierdziły i Huawei Watch 3. Jak się można było domyślać, zegarek ma być ładniejszy, bardziej stylowy i działać lepiej. Tyle teorii.

Huawei Watch 3 będzie posiadał okrągły wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,43 cala i rozdzielczości 466×466 pikseli i 326 ppi. Sercem smartwatcha będzie procesor Hi6262 z modemem LTE oraz 2 GB RAM i 16 GB pamięci wbudowanej.

Smartwatch obsłuży karty eSIM, a to oznacza, że zegarek będzie niezależny od telefonu, obsłuży połączenia głosowe i pozwoli na strumieniowanie muzyki.

Poza bazowym smartwatchem, na rynku pojawi się również Huawei Watch 3 Pro w dwóch wariantach: Elite i Classic. Smartwatch posiada szafirowe szkło, tytanową obudowę i dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu baterii. W zależności od wybranego trybu Huawei zapewnia od 7 do 21 dni.

Huawei Watch 3 ma kosztować od 2599 juanów, czyli ok. 1500 zł. Huawei Watch 3 Pro to z kolei wydatek rzędu 3299 juanów, co daje niespełna 1900 zł. Oficjalne ceny dla Polski nie są jeszcze znane.

Nie mogło zabraknąć tabletów

Huawei MatePad Pro 12, czyli nowy tablet od chińczyków będzie pierwszym, na którym zabraknie Androida. W jego miejsce pojawi się naturalnie HarmonyOS.

Sam tablet to 12,6-calowy ekran OLED z cienkimi ramki o szerokości 5,6 mm. Do urządzenia podłączymy klawiaturę, mysz, a nawet rysik M-Pencil. Wszystko od Huaweia rzecz jasna.

Huawei MatePad Pro 12.6 (Huawei)

Urządzenie napędza procesor HiSilicon Kirin 9000, a zasila akumulator o pojemności 10050 mAh. Huawei chwali się, że da to 14 godzin pracy na jednym ładowaniu. Warto również dodać, że producent zmieścił w tablecie 8 głośników, które mają zapewnić krystaliczny dźwięk.

Tablet posiada też aparat. Główny o rozdzielczości 13 Mpix, ultraszerokokątny i trzeci, odpowiedzialny za pomiar głębi 3D.

Producent bardzo krótko zapowiedział również Huawei MatePad Pro 10.8 oraz Huawei MatePad 11 z procesorem Qualcomm Snapdragon 870 i Harmony OS. Szczegółów jednak brak. Polskich cen brak.

Ale jest więcej

Huawei próbuje swoich sił również na rynku monitorów. Z myślą o graczach miał powstać Huawei MateView GT, czyli pierwszy szerokokątny i zakrzywiony ekran. A jakby nowości było mało, to do podstawy producent doczepił soundbar.

Huawei MateView GT (Huawei)

Huawei MateView GT ma 34-cale, rozdzielczość 3440×1440 pikseli, częstotliwość odświeżania 165 Hz, i kontrast 4000:1. Cena i data premiery w Polsce? Też chcielibyśmy wiedzieć.

Na sam koniec chiński gigant potwierdził plotki i pokazał jedno zdjęcie telefonu Huawei P50 Pro. Ale na datę premiery i konkretną specyfikacje musimy trochę poczekać.