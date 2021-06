Sailor Moon Eternal już na Netfiksie. Potęgo Księżyca działaj!

Czarodziejka z Księżyca zajmuje specjalne miejsce w sercach wielu fanów, a najnowsza adaptacja może być okazją, by wyruszyć w sentymentalną podróż do czasów dzieciństwa. Film "Sailor Moon Eternal" to adaptacja czwartej części mangi Naoko Takeuchi, a fabuła skupia się wokół historii Cyrku Martwego Księżyca.

Fani z pewnością szybko przypomną sobie historię Chibiusy i Pegaza oraz złej, ale również tragicznej królowej Nehellenii. Ta wraz ze swoim Cyrkiem chce zmienić marzenia senne w koszmary oraz (a jakże by inaczej) zawładnąć wszechświatem. Czarodziejka z Księżyca będzie musiała stawić czoła jednej ze swoich najważniejszych i najgroźniejszych przeciwniczek.

Film został podzielony na 2 części, z których każda trwa ok. 1,2 godziny. Na Netfliksie produkcja dostępna jest z dubbingiem japońskim, angielskim i niemieckim oraz polskimi napisami. Film jest kontynuacją serialu anime "Sailor Moon Crystal", ale niestety odcinków tego ostatniego nie obejrzymy w serwisie.

"Sailor Moon Crystal" został wyprodukowany z okazji 20. rocznicy mangi Naoko Takeuchi, czyli w 2014 roku przez studio Toei Animation. Jest wierniejszą adaptacją komiksu niż anime, które znamy z dzieciństwa (z 1992 roku).

Trzy sezony poprzedzają wydarzenia, które mają miejsce w filmie "Sailor Moon Eternal", a zakończenie całej historii Czarodziejki z Księżyca najprawdopodobniej zobaczymy w kolejnym filmie lub niezapowiedzianym dotąd sezonie serialu.

