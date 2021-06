Najcięższe drzwi na świecie - jakie miejsce chronią te pancerne wrota?

Przez 9 lat najcięższe drzwi na świecie chroniły laboratorium na terenie Lawrence Livermore National Laboratory w Lifermore, w którym naukowcy badali właściwości metali i innych materiałów potencjalnie mogących posłużyć w elektrowniach termojądrowych. Samo laboratorium skrywa w sobie również inne tajemnice naukowe.

Z założenia praca laboratorium ma na celu zmniejszenie i złagodzenie niebezpieczeństw związanych z rozprzestrzenianiem lub użyciem broni masowego rażenia oraz zagrożeniami dla bezpieczeństwa energetycznego i środowiskowego. Wiedząc jednak, że na jego terenie znajduje się m.in. 192 wiązkowy system laserowy wielkości stadionu służący do kompresji celów termojądrowych, trudno się dziwić, że wnętrze laboratorium chronią aż tak masywne wrota.

Na tym jednak nie koniec niespodzianek związanych z tajemnicami skrytymi za najcięższymi drzwiami na świecie. To za nim znalazł się także superkomputer Sequoia o mocy obliczeniowej 17,17 PFLOPS. Chociaż w listopadzie 2012 roku został on prześcignięty przez inny superkomputer, Titan, pod względem mocy obliczeniowej, to nadal pozostaje on jedną z najwydajniejszych maszyn tego rodzaju.

Kwestią sporną pozostaje czy drzwi te nadal są najcięższymi na świecie. Różne źródła donoszą o wrotach skrywających Narodowy Instytut Nauki zajmujący się reakcjami termojądrowymi. Nawet gdyby jednak faktycznie miałyby być one większe, to legenda otaczające te znajdujące się w Kalifornii nadal nie pozwala nikomu o nich zapomnieć.