Obowiązek montowania fotowoltaiki na dachu. Niemcy idą o krok dalej

Jak nie zachęta, to obowiązek

Niemcom zależy na tym, by odnawialne źródła energii odgrywały dużą rolę w energetyce państwa. Dlatego nasi zachodni sąsiedzi planują wprowadzić obowiązek montażu fotowoltaiki na każdym nowo powstałym budynku oraz na budynkach już istniejących, w których wyremontowany zostanie dach.

Plany Niemiec w zakresie fotowoltaiki są bardzo ambitne. Do końca bieżącej dekady nasi sąsiedzi chcą posiadać elektrownie słoneczne o mocy 150 GW. Dla porównania — obecnie w kraju działają instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy około 55 GW. Sposobem na przyspieszenie rozwoju rynku energii odnawialnej ma być właśnie obowiązek inwestowania w nią.

Według planu niemieckich władz, na panele będą musieli zdecydować się Ci, którzy postawią nowy budynek lub dokonają remontu dachu w istniejącym już domu. Zmiany mają obowiązywać już od przyszłego roku.

Będą dofinansowania

Niemiecki rząd planuje zainwestować w program rozwoju fotowoltaiki spore kwoty. W 2022 roku przeznaczy na ten cel 2,5 miliarda euro, a w roku następnym — 2 miliardy. Mimo to program ten wzbudza wiele kontrowersji wśród rzeczników konsumentów.

Biją oni na alarm, że program ten powinien w pierwszej kolejności dotyczyć budynków firm i użyteczności publicznej, ze względu na to, że przyniesie to po prostu większe korzyści. Po pierwsze — przedsiębiorstwa zużywają więcej energii, po drugie, powierzchnie dachów są tam znacznie większe, co pozwala na budowę większych generatorów.

Porządek prawny

Ponadto rzecznicy konsumentów zwracają uwagę, że jeżeli instalacje fotowoltaiczne mają stać się obligatoryjne, należy zmienić przepisy dotyczące magazynowania wyprodukowanej energii oraz odsprzedawania jej choćby najemcom lokali usługowych czy mieszkalnych.

Projekt jest jeszcze opracowywany. Jego finalny kształt poznamy 23 czerwca. Wtedy bowiem ma on zostać uchwalony.

Szukają możliwości

Niemcy starają się wykorzystywać różne możliwości na czerpanie energii ze słońca. Mowa tu choćby o planowanym eksperymencie budowy fotowoltaicznych dachów nad autostradami, czy interesującym projekcie płotu fotowoltaicznego, nadającego się do grodzenia pastwisk. Czym innym jest jednak projekt rządowy, zakładający montaż paneli nad drogami publicznymi, a czym innym przymuszanie obywateli do inwestycji.



Czy Polskę czeka ten sam los? Rząd bardzo zachęca nas do inwestowania w panele fotowoltaiczne, choć już w przyszłym roku mają zmienić się zasady rozliczania z wyprodukowanej energii, niestety na niekorzyść inwestorów. W połączeniu z obowiązkiem montażu paneli na budynkach mogłoby to być zabójcze dla kieszeni Polaków.