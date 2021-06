Nowe baterie NanoGraf mają osiągać o 28 procent dłuższy czas pracy

Więcej gęstości, więcej mocy

Zgodnie z informacjami serwisu Electrec, firmie udało się uzyskać przełom w swoich badaniach. Nowe cylindryczne ogniwo litowo-jonowe jest oparte na anodzie krzemowej o mocy 800 watogodzin na litr (Wh/L). Właśnie to ogniwo ma zapewnić dłuższą pracę nowych akumulatorów.

Wskaźnik Wh/L mówi o gęstości objętościowej danego rodzaju ogniwa. Akumalory typu Li-ion oraz Li-Polymer charakteryzują się największym wskaźnikiem, co oznacza, że z tych ogniw jesteśmy w stanie uzyskać najwięcej energii. NanoGraf Technologies planuje współpracować z czołowymi firmą produkującymi baterie, aby wyprodukować swoje nowe akumulatory.

Firmie pomogło dofinansowanie

Co istotne, osiągnięcie tego rodzaju przełomu prawdopodobnie nie byłoby możliwe dzięki potężnemu wsparciu finansowemu. Jeszcze w 2019 roku Amerykańska Rada Badań Motoryzacyjnych wyłożyła 7,5 miliona dolarów na mające trwać aż 36 miesięcy badania. Ich celem miał być rozwój obecnych akumulatorów dedykowanych do pojazdów elektrycznych.

Ogniwa 18650 to najpopularniejsze modele stosowane m.in w akumulatorach do rowerów elektrycznych. Co ciekawe, możemy je znaleźć także w wielu nowoczesnych pojazdach. Przykładowo, Tesla używa tych ogniw w swoich modelach S i X.

Z perspektywy firm motoryzacyjnych przełom może oznaczać, że pojazdy elektryczne staną się jeszcze popularniejsze. Dłuższy czas pracy przełoży się na większy zasięg samochodów, a to zaś może skłonić kolejnych konsumentów do ich zakupu.