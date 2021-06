Windcatcher - pływająca farma wiatrowa wyższa od wieży Eiffla

Zaprezentowana przez norweską firmę pływająca farma ma być o wiele potężniejsza i bardziej opłacalna niż pojedyncze turbiny wiatrowe. Windcatcher składa się z ponad 100 turbin umieszczonych bezpośrednio obok siebie. Wysokość całej konstrukcji przekracza 325 metrów, czyli np. jest o 25 m wyższa niż wieża Eiffla.

Dzięki szeregowi małych turbin kolosalny pływający Windcatcher eliminuje potrzebę stosowania masywnego pojedynczego komponentu. Oznacza to, że turbiny będą łatwiejsze w produkcji, instalacji i konserwacji. Twórcy technologii zakładają, że konstrukcja posłuży co najmniej 50 lat, czyli ok. 20 lat dłużej niż tradycyjne rozwiązania.

(fot. materiały prasowe)

WCS tłumaczy również, że innowacyjność ich rozwiązania wynika ze specyfikacji pracy platformy. Dzięki odpowiedniej technologii turbiny mogą pracować z pełną mocą nawet gdy prędkość wiatru przekracza 12 m/s. Dodają, że 5 pływających platform Windcatcher może wyprodukować taką samą ilość energii elektrycznej jak 25 konwencjonalnych turbin wiatrowych.

Producent zakłada, że faza testów zakończy się jeszcze w tym roku, dzięki czemu rozwiązanie trafi na rynek komercyjny już w 2022 roku. Firma uważa, że dzięki wdrożeniu ich rozwiązania, operatorzy farm wiatrowych będą w stanie znacząco obniżyć koszty produkcji energii do zakładanego poziomu przed 2035 rokiem.