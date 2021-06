Facebook wypuści własny smartwatch. Będzie miał dwa aparaty

Facebook nie podał jeszcze oficjalnych informacji na temat tego, jak będzie wyglądał ich smartwatch. Jednak dziennikarze The Verge opisali kilka interesujących cech urządzenia. Najciekawszy wydaje się fakt, że zegarek będzie wyposażony w dwa aparaty.

Jeden z nich będzie przeznaczony przede wszystkim do rozmów wideo. Drugi zaoferuje jakość 1080p i obsługiwać będzie auto-focus. Wykorzystać go będzie można po odłączeniu wyświetlacza zegarka od bransolety, która ma być wykonana ze stali nierdzewnej.

Skąd pomysł na smartwatch Facebooka?

Nie chodzi tu tylko o wprowadzenie na rynek dobrego, ciekawego gadżetu. Facebook chce w ten sposób uzyskać pełen dostęp do danych o swoich użytkownikach. Jest to reakcja na ruch ze strony Apple. Firma ta bowiem odcięła aplikacje takie jak Facebook od części danych użytkowników Apple Watchy.

Smartwatch Facebooka — kiedy premiera?

Facebook planuje, by ich własny smartwatch pojawił się na rynku w 2022 roku. Są to jednak informacje nieoficjalne, możliwe więc, że na sprzęt poczekamy jeszcze dłużej. Aktualnie planuje się, by jego cena w Stanach Zjednoczonych wynosiła 400 dolarów, co oznaczałoby, że w Polsce będzie on kosztował około 1500 złotych.

Źródło: Gadżetomania