Apple HomePod ciągle w sprzedaży - choć został wycofany w marcu

Apple HomePod został zaprezentowany w czerwcu 2017 roku i był bezpośrednią odpowiedzią Apple'a na istniejące już wtedy na rynku inne inteligentne głośniki domowe, takie jak Amazon Echo i Google Home. Co typowe dla Apple'a, sprzęt został zaprezentowany z pompą, a zastosowane w nim rozwiązanie przedstawione jako rewolucyjne.

Okazuje się jednak, że w praktyce urządzenie nie przyciągnęło do siebie tylu klientów, ilu powinno. W marcu bieżącego roku producent zdecydował bowiem o zakończeniu produkcji, a dzisiaj — trzy miesiące od tego momentu - HomePod wciąż jest dostępny w sprzedaży, w tym w oficjalnym sklepie Apple w internecie. To pokazuje, że zapasy magazynowe trudno wyprzedać.

To z kolei dowód na to, że nie wszystko, co ma na sobie logo Apple'a, można bezproblemowo sprzedać, a tak można by pomyśleć, widząc wprowadzane na rynek kółka do komputera w cenie iPhone'a. Podobny przykład to dwumetrowy przewód Thunderbolt 3 za niespełna 680 złotych, ale w tym przypadku można się kłócić, że taką cenę można uzasadnić.

Co ciekawe, niektórzy kupujący HomePody w ostatnich tygodniach podają, że ich urządzenia pochodzą jeszcze z zapasów z momentu premiery urządzenia. Jak widać, Apple mocno przeszacował, z jakim zainteresowaniem spotka się ten produkt.