Lody z plastikowej butelki? Opracowano aromat z tworzyw sztucznych

Badaczom udało się pozyskać aromat z plastikowych butelek dzięki wykorzystaniu genetycznie zmodyfikowanych bakterii. Naukowcy mają nadzieję, że dzięki przekształcaniu plastiku w lukratywne materiały, proces recyklingu stanie się znacznie powszechniejszy. Jak zauważa serwis The Guardian, obecnie 95 proc. tworzyw sztucznych traci swoją wartość po jednorazowym użyciu.

Opracowana metoda może rozwiązać poważny problem

Zachęcanie do zbierania i przetwarzania takich odpadów może zatem przyczynić się do rozwiązania globalnego problemu związanego z zanieczyszczaniem planety. Naukowcy opracowali już enzymy, które pozwalają rozbijać polimer politereftalanu etylenu stosowany w butelkach na kwas tereftalowy.

Teraz badaczom z Uniwersytetu w Edynburgu udało się przekształcić kwas w wanilinę – związek organiczny, który przenosi większość zapachu i smaku wanilii.

Wanilina może być pozyskiwana naturalnie z ziaren wanilii lub wytwarzana syntetycznie. Około 85 proc. tego związku jest obecnie syntetyzowane z chemikaliów, które pochodzą z paliw kopalnych.

"To naprawdę interesujące wykorzystanie mikrobiologii do poprawy zrównoważonego rozwoju. Wykorzystanie drobnoustrojów do przekształcania odpadów z tworzyw sztucznych, które są szkodliwe dla środowiska, w ważny towar, jest piękną demonstracją zielonej chemii"- oceniła cytowana przez The Guardian Ellis Crawford z Royal Society of Chemistry.

W wypowiedzi dla serwisu współautor badań, Stephen Wallace, stwierdził, że opracowana metoda "kwestionuje postrzeganie plastiku jako problematycznego odpadu".

Źródło: The Gurdian