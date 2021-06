McDonald's stawia na ekologię. Sprzedaje burgery w opakowaniach z trawy

McDonald's od dawna informuje o swoich planach związanych z ochroną środowiska i realizuje coraz to nowsze inwestycje z tym związane. Firma zapowiada, że do 2025 roku 100 proc. jej opakowań będzie pochodziło ze źródeł odnawialnych, a w każdej z restauracji należących do sieci zostanie wprowadzony recykling. Z kolei do 2030 roku zamierza ograniczyć emisję dwutlenku węgla (CO2) w restauracjach i biurach o 36 proc.

Burgery w papierze z trawy

Jedną z najnowszych inicjatyw, która została wdrożona w Niemczech, jest pakowanie burgerów oraz wrapów w papier z dodatkiem trawy. Firma zapewnia, że zmiana pozwoli na oszczędzenie blisko 70 proc. materiału opakowaniowego.

— Jako wiodąca na rynku sieć restauracji, chcemy odgrywać aktywną rolę w kształtowaniu drogi do ograniczenia odpadów z tworzyw sztucznych i opakowań. Na przykład w przyszłości będziemy używać mniej materiałów opakowaniowych i podawać coraz więcej burgerów w alternatywnych opakowaniach, takich jak innowacyjny papier do owijania — powiedział Holger Beeck, dyrektor generalny McDonald's Germany LLC.

Dzięki innowacyjnym procesom i włączeniu do papieru włókien traw, podczas produkcji można zaoszczędzić duże ilości energii, wody i CO2. Ponadto do jej wytwarzania nie stosuje się żadnych chemikaliów. Papier używany przez McDonald's zawiera 20 proc. trawy, posiada licencję FSC i nie wymaga długiego transportu. Dostarcza go start-up Apomore z Dettenhausen w Badenii-Wirtembergii, który pozyskuje trawę z Jury Szwabskiej.