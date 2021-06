Szukają pracowników do fabryki Tesli przy granicy Polski. Wypłata to min. 2,7 tys. euro

Zgodnie z informacjami Rzeczypospolitej, rekrutacja załogi już się rozpoczęła. Firma Elona Muska szuka pracowników przede wszystkim poprzez swoją stronę internetową. Wystarczy na nią zajrzeć by przekonać się, że fabryka ma ogromne zapotrzebowanie na siłę roboczą. Poszukiwani są zarówno specjaliści z branży motoryzacyjnej, jak i osoby na staże.

Wymagania do Tesli

Przede wszystkim firma oczekuje od swoich pracowników płynnej znajomości języka niemieckiego. W niektórych ogłoszeniach pracy przewija się także umiejętność angielskiego. Jest to jednak zależne od stanowska.

Poza osobami ściśle powiązanymi z budową samochodów elektrycznych, Tesla poszukuje także programistów. Wymagana jest znajomość Pythona, REST API, Dockera, a przede wszystkim — udokumentowane doświadczenie w tworzeniu kodu.

Inna droga rekrutacji

Poza stroną internetową, Rzeczpospolita donosi o możliwości zrekrutowania się poprzez urząd pracy we Frankfurcie nad Odrą. Ten zaś utworzył specjalny zespół konsultantów zajmujący się wyłącznie rekrutacjami osób do fabryki Tesli.

Najważniejsza kwestia to zarobki. Zgodnie z informacjami urzędu pracy we Frankfurcie, najniższa pensja w fabryce ma wynieść 2700 euro brutto miesięcznie, czyli około 12 234 złotych. W przypadku osób na stanowiskach wykwalifikowanych menedżerów mogą one liczyć na ponad 100 tys. euro rocznie (ponad 450 tysięcy złotych).