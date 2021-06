Lasy Państwowe stawiają na fotowoltaikę. W planach aż 200 MW

Lasy Państwowe i fotowoltaika, to brzmi niepokojąco. Instytucja ma zamiar wykorzystać swoje grunty do budowy farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 200 MW. Ma to zapewnić całej organizacji niezależność energetyczną.

Materiał powstał w ramach ekologicznej akcji WP naturalnie.