Ten nielubiany obowiązek czeka też kosmonautów. Stworzono dla nich proszek do prania

Marka Tide (znana w Polsce pod nazwą Vizir) postanowiła przyjść na pomoc astronautom i stworzyć dla nich detergent do prania. Środek jest przeznaczony specjalnie do radzenia sobie z usuwaniem zabrudzeń w ciężkich warunkach kosmicznych.

Usunie trudne plamy nawet z kosmosie

Zgodnie z informacji serwisu Engadget, firma Procter & Gamble do której należy marka Tide, rzuciła wyzwanie kosmicznym plamom. Korporacja połączyła swoje siły z NASA, aby opracować pierwszy detergent do prania przeznaczony do prania w kosmosie.

Środek jest w pełni degradowalnym detergentem, który powinien poradzić sobie z usuwaniem plam i zapachów. Astronauci będą mogli korzystać z niego w zamkniętym systemie wodnym, który można znaleźć na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Pierwsze pranie już w przyszłym roku

Doniesienia Engadget mówią, że kosmiczny proszek Tide zostanie przetestowany już w przyszłym roku. NASA planuje przetestować detergent na pokładzie ISS w 2022 roku na specjalnej misji. Będzie ona miała na celu zmierzenie stabilności składników proszku w kosmosie, a także jego skuteczność w usuwania plam.

Na tym nie kończą się jednak wszystkie badania dotyczące prania w kosmosie. Inne testy sprawdzają możliwość kombinacji pralko-suszarki, która mogłaby zostać wykorzystana w długoterminowych misjach na Księżyc i Marsa.

Co ważne, rozwój badań dotyczących degradowalnych detergentów może mieć spore przełożenie na pranie także na Ziemi. Nie da się ukryć, że w pełni degradowalny środek byłby bardziej przyjazny dla środowiska. Możliwe by było więc ograniczenie odpadów i oszczędzanie wody, co w obecnej sytuacji pogłębiającego się globalnego ocieplenia jest kwestią wyjątkowo ważną.