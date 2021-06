Moduły perowskitowe w żaluzjach. Ciekawy produkt polskiej firmy

Moduły perowskitowe mogą zrewolucjonizować rynek fotowoltaiki. Ich główną zaletą jest fakt, że mogą być montowane w zasadzie na każdej powierzchni, co pozwala uniknąć skomplikowanego montażu na dachu i wykorzystać do pozyskiwania energii elektrycznej na przykład elewację lub żaluzje.

Firma Saule Technologies, założona przez Olgę Malinkiewicz, dostarczy dla swojego klienta specjalny system automatycznych żaluzji, które będą wykonane z modułów perowskitowych. Pilotażowy program tych fotowoltaicznych żaluzji ma zostać uruchomiony w lipcu.

Inteligentne żaluzje z perowskitów

Żaluzje, które wykona Saule Technologies, będą urządzeniem inteligentnym. Będą one śledzić ruch słońca i w zależności od jego położenia właściwie się ustawiać, by produkować energię elektryczną i jednocześnie chronić nas od światła słonecznego.

Planowanym wykorzystaniem perowskitowych modułów fotowoltaicznych jest przede wszystkim wykorzystanie ich do montażu na elewacjach budynków. Okazuje się jednak, że mogą się one sprawdzić także przy elementach wyposażenia domów, takich jak choćby żaluzje, które już niebawem zostaną oddane do użytku.

Źródło: Saule Technologies