40 procent Polaków chce założyć fotowoltaikę. Chodzi o pieniądze

Według badań OZE Index, 40 procent Polaków mieszkających w domach jednorodzinnych ma zamiar zainwestować w fotowoltaikę w ciągu najbliższego roku, a 21 procent chciałoby to zrobić w ciągu najbliższych sześciu miesięcy. Najczęściej wskazywanym czynnikiem skłaniającym ich do inwestycji w odnawialne źródła energii były względy ekonomiczne. Taki powód wskazało 73 proc. ankietowanych.

Ekologia była istotna dla 30 proc. badanych, 8 proc. wskazywało jako zaletę inwestycji w fotowoltaikę niezależność od dostawców energii, a 5 procent ceniło sobie wygodę użytkowania mikroinstalacji. Badanie zostało przeprowadzane na grupie ponad 800 gospodarstw domowych.

Branża fotowoltaiczna rozwija się w Polsce w ogromnym tempie. Obecnie szacuje się, że w naszym kraju jest 600 tysięcy prosumentów, a do końca 2021 roku liczba ta może wzrosnąć aż do miliona. Eksperci spodziewają się, że w związku ze zmianą przepisów dotyczących rozliczania się z wyprodukowanej energii elektrycznej, które mają wejść w życie od 2022 roku, czeka nas gwałtowny wzrost liczby instalacji fotowoltaicznych.



Jak widać planowane zmiany w zasadach, na których funkcjonować mają prosumenci, nie odstraszają Polaków. Możliwość obniżenia rachunków za prąd nadal do nich przemawia. Jednak trzeba mieć na uwadze fakt, że nie każdy z badanych musiał wiedzieć, że w przyszłym roku warunki rozliczania się z zielonej energii będą mniej korzystne dla posiadaczy fotowoltaiki.

