Idealna sylwetka na wakacje? Z tym urządzeniem schudli 6 kg w 14 dni

DentalSlim to urządzenie testowane na nowozelandzkim University of Otago. Składa się ze śrub i magnetycznych pasków, które mają ograniczać ruch szczęki. Pacjenci testujący rozwiązanie nie byli w stanie otworzyć szczęki szczerzej niż na 2 mm, co skutecznie uniemożliwiało im podjadanie większych kęsów. W praktyce byli ograniczeni do przyjmowania jedzenia w formie płynnej.

Naukowcy opisują, że w eksperymencie wzięło udział 7 osób zmagających się z otyłością. Każda z nich nosiła DentalSlim przez dwa tygodni i przestrzegała diety mającej na celu dostarczyć nie więcej niż 1200 kcal w ciągu dnia.

Po 14 dniach badacze ustalili, że każdy z uczestników schudł średnio 6 kg. Jednak przy tak niskiej kaloryczności posiłków trudno było spodziewać się innych efektów. Niestety rodzi to spore wątpliwości, czy w takim razie tego typu urządzenie jest w ogóle potrzebne? Wielu dietetyków i lekarzy jest zdania, że zbyt niska kaloryczność posiłków może zaburzyć proces odchudzania.

Internauci również ostro krytykują DentalSlim, który przypomina narzędzie tortur. Podobne rozwiązania na walkę z otyłością próbowano wdrażać już w latach 70. XX wieku. Wtedy w USA stosowano tzw. maxillomandibular fixation (MMF), który łączył górny i dolny łuk zębów za pomocą drutów i metalowych opasek. Chociaż urządzenie zostało wymyślone do leczenia złamań szczęki, to stosowano je również w walce z otyłością.

MMF nie było bezpiecznym ani wygodnym rozwiązaniem, ale DentalSlim ma być zupełnie inne. Wraz z urządzeniem pacjenci dostali również narzędzie do bezpiecznego, awaryjnego odblokowania urządzenia, ale żadna z osób testujących DentalSlim nie musiała z niego skorzystać.

— Główną przeszkodą dla ludzi, którzy chcą stracić na wadze, jest uleganie pokusom — zauważa prof. Paul Brunton z University of Otago. — Nasze urządzenie pomoże im wykształcić nowe nawyki i dostosować się na jakiś czas do niskokalorycznej diety.

DentalSlim ma być alternatywą dla zabiegów zmniejszenia żołądka, a badacze zapewniają, że "stosowanie tego urządzenia nie ma żadnych negatywnych konsekwencji". Ciężko nie zgodzić się z tym, że proces odchudzania zaczyna się w głowie. Jednak czy proponowane rozwiązanie nauczy pacjentów zdrowych nawyków, które pozwolą im utrzymać idealną wagę, którą osiągną, dzięki DentalSlim?