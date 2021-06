Latające samochody coraz bliżej. Ta maszyna leciała 35 minut

Prototypowy latający samochód firmy Klein Vision ma za sobą 35-minutowy kurs pomiędzy lotniskami w Nitrze i Bratysławie. Lot odbył się w poniedziałek, 28 czerwca 2021 r. “Nadchodzi nowa epoka pojazdów z dwoma trybami przemieszczania się” – powiedział konstruktor AirCar, Stefan Klein.

AirCar różni się zasadniczo od drono-taksówek, które startują pionowo. Latający samochód jest po części hybrydą tradycyjnego auta i samolotu. Posiada silnik BMW, a tankuje się go benzyną. Aby wznieść się w powietrze, AirCar potrzebuje pasa startowego (lub dłuższego fragmentu drogi), a na “transformację” z samochodu w samolot potrzebuje 2 minut i 15 sekund.

“Science fiction staje się rzeczywistością” – powiedział Anton Zajac, współzałożyciel Klein Vision. “Będzie można dostać się w wybrane miejsce bez konieczności jechania na lotnisko i przechodzenia przez wszystkie procedury”.

Słowacki samochód przemieszcza się w powietrzu z prędkością 170 kilometrów na godzinę i potrafi przewozić dwie osoby o łącznej wadze 200 kilogramów.

Najciekawszą funkcją pojazdu jest to, że potrafi on funkcjonować także jako konwencjonalny samochód.

Co ciekawe, projekt AirCar, kosztował niespełna 2 miliony euro, a projekt ma ogromny potencjał sprzedażowy. Zajac zauważył, że w samych Stanach Zjednoczonych zamawia się rocznie 40 000 pojazdów latających. “Jeśli chociaż uda nam się wstrzelić w 5 procent udziału w tym rynku z latającymi samochodami – odnieślibyśmy ogromny sukces”.

Eksperci są pełni podziwu wobec prototypu, ale i pojawiły się obawy. Dr Stephen Wright z University of the West of England w komentarzu dla BBC był zdania, że pojazd ten nie będzie zbyt głośny, ani nieekonomiczny jeśli chodzi o zużycie paliwa. Wright natomiast zastanawia się, czy konstrukcja AirCar wytrzyma przykładowo milion godzin bez żadnego wypadku.