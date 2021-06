Mój Prąd 3.0. Dotacje niższe niż do tej pory

Wokół instalacji fotowoltaicznych ciągle huczy. W życie mają wejść bowiem zmiany, przez które fotowoltaika nie będzie się już opłacać w takim stopniu, jak ma to miejsce obecnie. Zanim to się jednak wydarzy, czeka nas jeszcze pół roku "na starych zasadach". Ci jednak, którzy nie zainwestowali w fotowoltaikę, gdy działały dwie pierwsze edycje programu Mój Prąd, mogą pluć sobie teraz w brodę. Otrzymają mniej pieniędzy.

Choć wstępnie mówiło się, że Mój Prąd 3.0 będzie obejmował więcej rodzajów inwestycji, w tym magazyny ciepła i energii elektrycznej, okazało się, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Zamiast tego otrzymamy niższą niż do tej pory kwotę dotacji. Bez zmian pozostaje natomiast to, jakie instalacje fotowoltaiczne zostaną dotacją objęte — od 2 do 10 kW.

Ile wynosi dotacja z programu Mój Prąd?

W najnowszej edycji programu Mój Prąd dotacja będzie wynosiła 3000 złotych lub 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Do tej pory państwo wspomagało obywateli kwotą 5000 złotych.



Wnioski będą przyjmowane od 01.07.2021 do 22.12.2021 lub do wyczerpania środków. Do programu Mój Prąd 3.0 kwalifikować będą się koszty poniesione w okresie 01.02.2020 — 31.12.2023.

Niższe dotacje do fotowoltaiki

Sytuacja w branży fotowoltaicznej jest bardzo dynamiczna. Z jednej strony zapowiadane zmiany w systemie rozliczania energii zachęcają ludzi do inwestowania w fotowoltaikę do końca 2021 roku. Z drugiej strony kwota dotacji została zmniejszona, przez co inwestycja ta wydaje się być znacznie mniej atrakcyjna.

Źródło: Gadżetomania