Fotowoltaika w Polsce. 25 tysięcy osób nie dostało dotacji. Co dalej? Rusza Mój Prąd 3.0

Mój Prąd 3.0 przynosi istotne zmiany dla inwestorów. Kwota dotacji na instalację fotowoltaiczną została zmniejszona z 5000 do 3000 złotych. Niedobrą informacją jest również fakt, że w drugiej edycji programu zabrakło środków dla 25 tysięcy beneficjentów, choć złożone przez nich wnioski były w stu procentach poprawne.

Sprawa wynika z faktu, że najzwyczajniej w świecie w puli zabrakło pieniędzy. Środki, które były pierwotnie przeznaczone na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych, wynosiły miliard złotych. Kwota ta została rozdysponowana w grudniu 2020. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zdecydował się wówczas na zakończenie naboru wniosków. Do puli dodano wtedy kolejne środki.



Niestety i to nie wystarczyło. Jak informuje wiceprezes NFOŚiGW, Paweł Mirowski, mimo zwiększenia puli pieniężnej, przeznaczonej na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 10 kW, około 25 tysięcy poprawnie wypełnionych wniosków musiało zostać odrzuconych. Środków było za mało. Kolejnych 10 tysięcy wniosków zostało odrzuconych ze względu na niepoprawne wypełnienie.

Nie dostałem dotacji na fotowoltaikę. Co robić?

Osoby, które nie dostały środków z drugiej edycji programu Mój Prąd, będą musiały złożyć wnioski ponownie i liczyć na dotację z rozpoczynającej się edycji. Oznacza to, że zamiast 5000, otrzymają tylko 3000 złotych.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Jan Dąbrowski – nowy Interface i usługi na PS5

Co ważne, osoby, których wnioski zostały odrzucone, nie otrzymały jeszcze tej nieprzyjemniej informacji. Rozsądnym byłoby poinformowanie ich jak najszybciej, aby mogły swobodnie skorzystać z kolejnej edycji programu. Jest to sytuacja o tyle nieprzyjemna, że na środki z programu Mój Prąd czeka się dość długo, a okres ten wydłuży się znacząco, ponieważ wniosek będzie musiał przejść całą drogę formalną od początku.

Źródło: Gadżetomania