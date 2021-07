Gra o tron, czyli dlaczego pozycjonowanie stron internetowych się opłaca

Na początku internet był mikrośrodowiskiem zbierającym głównie pasjonatów — dzisiaj to właśnie do Sieci w dużej mierze przeniosła się polityka, komunikacja i przede wszystkim biznes. W wielu krajach w zasadzie nie można już oddzielać terminu “internauta” od słowa “obywatel”.

Jako że internet gromadzi właściwie cały przekrój społeczeństwa, od lat kluczowe dla wielu firm stało się promowanie swoich marek w cyfrowym świecie. Możliwości jest multum — można wykorzystać potęgę mediów społecznościowych, systemy reklamowe takie jak Google Ads albo Bing Ads, lokować produkt w artykułach sponsorowanych czy korzystać z usług różnego rodzaju influencerów.

Najważniejszym kanałem marketingowym w przypadku stron internetowych jest jednak zazwyczaj pozycjonowanie (SEO) - poprawa zdolności danej strony do pojawiania się w wynikach wyszukiwania na wysokich miejscach.

Ruch organiczny, czyli ten pozyskiwany z wyszukiwarek, jest w zdecydowanej większości przypadków najbardziej wartościowy dla właściciela strony. Użytkownicy wpisują do wyszukiwarki określone frazy, a zadaniem algorytmu Google jest wyświetlenie najbardziej dopasowanych do zapytania wyników. Oznacza to, że w teorii szukając danej informacji, produktu albo usługi, wyszukiwarka zwróci nam strony w pierwszej kolejności najlepiej odpowiadające wpisywanym słowom.

Dzięki działaniom pozycjonerskim możemy sprawić, że strona będzie pozyskiwać więcej użytkowników. Nie będą to jednak przypadkowi ludzie, a w dużej mierze ci, którzy mogliby być zainteresowani dokonaniem zakupu lub skorzystaniem z usługi, którą oferuje firma.

Pozycjonowanie to bieg długodystansowy

Najważniejszą zaletą SEO jest fakt, że w kilkuletniej perspektywie to najtańszy sposób zachęcenia użytkowników do odwiedzenia danej strony. Ruch pozyskiwany z reklam w mediach społecznościowych czy Google Ads jest skuteczny w zdobywaniu klientów — nie ma co do tego żadnych wątpliwości, jeśli kampania została zrealizowana zgodnie z dobrymi praktykami i przez doświadczonego specjalistę. Jest to jednak ruch krótkotrwały — gdy wyłączymy kampanię, sprzedaż i ruch wrócą do poziomu sprzed rozpoczęcia działań promocyjnych.

Efekty pozycjonowania są zdecydowanie bardziej długotrwałe. Oczywiście codziennie pojawiają się nowe strony, które rywalizują w wyszukiwarkach z naszą stroną, a już istniejąca konkurencja inwestuje swoje zasoby w SEO, przez co jeśli chodzi o Google, “nic nie jest dane na zawsze”. Wysiłek włożony w przemyślane i systematyczne pozycjonowanie zazwyczaj przyniesie jednak zauważalne i długoterminowe efekty.

Nie bez powodu kluczowe są tu jednak słowa “przemyślane” i “systematyczne”. SEO w zamyśle jest bardzo proste — opiera się na:

Działaniach na stronie (on-site SEO) - optymalizacji treści, linkowaniu wewnętrznym itd. Zdobywaniu linków prowadzących do strony (off-site SEO) - ich duża liczba oraz wysoka jakość (nie wszystkie linki “pomagają” w SEO — a niektóre wręcz szkodzą) sprawiają, że algorytm rozpoznaje stronę jako wartościową, przez co poprawia jej widoczność w wynikach.

W praktyce jednak pozycjonowanie jest bardzo skomplikowanym procesem, który wymaga doświadczenia, wiedzy i ciągłej nauki. Liczba czynników, które Google i inne wyszukiwarki biorą pod uwagę przy ocenianiu jakości strony, przekracza 200 — w dodatku nie wszystkie są jawne, przez co pozycjonowanie w dużej mierze polega na testowaniu różnych rozwiązań i porównywaniu ich efektów. Dodajmy do tego fakt, że co kilka miesięcy algorytm wyszukiwarki jest aktualizowany, a poszczególne czynniki zmniejszają lub zwiększają swoje znaczenie. Szczegóły pozycjonerzy muszą jednak odkryć samodzielnie: analizując, sprawdzając i eksperymentując.

Pozycjonowanie to proces wymagający także czasu. W internecie często pojawiały się “gwiazdy jednego sezonu” - na przykład sklepy, które nieuczciwie manipulowały specyfikacją danego produktu lub w ogóle nie realizowały zamówień. Dziś jest ich znacznie mniej i zazwyczaj wybierają inne kanały dotarcia do klientów. Algorytm Google przez lata “nauczył się”, że jeśli strona znajduje się w Sieci od dłuższego czasu, ma wysokojakościową treść i ciągle generuje ruch, a także pojawiają się do niej linki, to jest ona wartościowa dla odbiorcy. Wiedzą o tym także klienci — wysokie pozycje w wyszukiwarkach są potwierdzeniem także pewnego internetowego prestiżu, niepisanym certyfikatem jakości wśród użytkowników Sieci.

Jednorazowa i nieumiejętnie przeprowadzona inwestycja w SEO może być tak naprawdę kontrskuteczna. Algorytm zauważy pojawienie się dużej liczby linków w krótkim czasie, a następnie zanik podobnych aktywności. W zależności od sposobu realizacji może doprowadzić to do krótkotrwałego i ledwie zauważalnego wzrostu pozycji lub wypalić odwrotnie i skutkować zupełnym brakiem wyników, a Google pogrozi nam palcem. Działania SEO potrafią przynieść doskonałe rezultaty, ale tylko wtedy, gdy są one przeprowadzane metodycznie i konsekwentnie.

Coraz więcej firm decyduje się więc na współpracę z agencją zajmującą się profesjonalnym pozycjonowaniem stron internetowych. Duże biznesy często wolą oprzeć swoje internetowe zasoby na specjalistach z wieloletnim doświadczeniem, niż ryzykować utratę miejsc w wynikach wyszukiwania.

Co można zyskać dzięki SEO — zobacz przykład

Jeden z klientów agencji Verseo — sklep z branży obuwniczej, czyli bardzo konkurencyjnej gałęzi rynku — postanowił rozpocząć przygodę z pozycjonowaniem swojej strony w Sieci. Żadnej z podstron nie było w TOP10 wyników wyszukiwania, co oznacza, że nie znajdowały się na pierwszej stronie wyników — co więcej, zaledwie kilkadziesiąt fraz znajdowało się w TOP50 wyników, do których dociera zaledwie ułamek przeglądających.

5 miesięcy wystarczyło, by sklep znalazł się w TOP10 (pierwsza strona) na aż 150 fraz, a do TOP50 trafiło aż blisko 3000 fraz.

Z uwagi na ogromne nasycenie rynku w branży obuwniczej jest to wynik bardzo dobry i wręcz rzadko spotykany — przypadek ten udowadnia, że w określonych warunkach jest jednak możliwy do osiągnięcia. Pozycjonowanie z profesjonalistami ma sens!

Artykuł sponsorowany verseo.pl