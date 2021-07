Fotowoltaika na polskich autostradach. Pomoże w obniżeniu kosztów

Szef GDDKiA Tomasz Żuchowski tłumaczy, że decyzja jest podyktowana względami finansowymi. W rozmowie z serwisem WysokieNapiecie.pl wskazał, że "oświetlenie dróg, węzłów i skrzyżowań to ogromny koszt, więc każdy pomysł, który może zmniejszyć te wydatki, jest godny uwagi".

Zainteresowanie GDDKiA fotowoltaiką nie powinno dziwić. Jak przypomina WysokieNapiecie.pl, w 2020 roku wydatki urzędu na energię elektryczną wyniosły 76,68 mln zł, co oznaczało wzrost o 25 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Żuchowski wyjaśnia, że pierwszym wyzwaniem będzie znalezienie odpowiedniego odcinka drogi, na którym będzie można wykonać instalację fotowoltaiczną. Pod uwagę będą brane kryteria zarówno ekonomiczne, jak i techniczne. Należy bowiem pamiętać, że instalację fotowoltaiczną trzeba podłączyć do sieci elektroenergetycznej.

Fotowoltaika coraz popularniejsza wśród Polaków

W ostatnim czasie można zaobserwować szybki rozwój branży fotowoltaicznej w Polsce. Ponieważ od 2022 roku ma wejść w życie zmiana przepisów dotyczących rozliczania się z energii elektrycznej, eksperci przewidują, że liczba instalacji fotowoltaicznych będzie gwałtownie rosnąć.

Zobacz również: Studio PlayStation 5 highlight: Adam Zdrójkowski – Fenomen kontrolera DualSense

Według szacunków, w naszym kraju jest obecnie 600 tys. prosumentów. Przypuszcza się, że do końca 2021 roku liczba ta wzrośnie aż do miliona. Do wielu, którzy decydują się na montaż paneli, przemawia naturalnie możliwość obniżenia rachunków za prąd. Jak pisaliśmy jednak wielokrotnie na naszych łamach, w przyszłym roku warunki rozliczania energii z fotowoltaiki będą mniej korzystne niż do tej pory.

Źródło: wysokienapiecie.pl