Stały dostęp do świeżego powietrza? Nowoczesna maska ​​może pomóc

Zgodnie z doniesieniami serwisu New Atlas, urządzenie zapewnia osobie noszącej osobisty zapas filtrowanego powietrza. Noszony wokół szyi Air-Ring łatwo się wkłada i zdejmuje, zaś dwa regulowane ramiona służą do zapewnienia dostępu do świeżego powietrza, a także służą jako sterylizatory.

Sposób działania

Biotlab twierdzi, że powietrze jest wciągane przez Air-Ring z tyłu przez zasilaną dmuchawę, która zasysa je przez filtr piankowy i filtr HEPA. Następnie przesyła je przez matrycę LED UV-C i sterylizatory, po czym wypycha przez ramiona, gdzie trafia do zestawu filtrów węglowych. Po przejściu przez wszystkie etapy filtrowania, powietrze wdmuchiwane jest bezpośrednio w okolice ust i nosa.

Zdaniem firmy, tego rodzaju sterylizacja sprawia, że powietrze staje się wolne od wirusów, patogenów i nieporządanych cząstek stałych. Co więcej, urządzenie ma być w stanie działać do ośmiu godzin na baterii. Jeśli jednak użytkownik podłączy je do powerbanka, może zapewnić sobie jeszcze dłuższy dostęp do oczyszczonego powietrza.

Futurystyczne rozwiązanie

Poza samą funkcją zapewniającą dostęp do przefiltrowanego tlenu, urządzenie posiada parę diod LED na końcach wydmuchujących powietrze ramion. Za ich pomocą użytkownik może oświetlić dolną część twarzy w różnych kolorach.

Samo rozwiązanie wydaje się być ciekawe, szczególnie z perspektywy osób z rozmaitymi alergiami wziewnymi czy mieszkających w dużych miastach, którym dokucza smog. Co więcej, Air-Ring, dzięki filtrom, radzi sobie także z nieprzyjemnymi zapachami, więc może być przydatny, gdy użytkownik uda się na spacer.

Biotlab przygotowuje się do przeprowadzenia kampanii crowdfundingowej za pomocą serwisu Indiegogo. Nie wiadomo jednak jaką cenę urządzenia planuje ani czy będzie dostępne na całym świecie.