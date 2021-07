9 sposobów na oszczędność wody

Tylko 1% wody na całym świecie jest zdatne do picia. Z ciekawszych statystyk – średnie przeciętne zużycie wody przez Amerykanina wynosi ok. 575 l wody/dobę. Dla porównania – w Afryce jest to 10l/dobę! Polska plasuje się dość nisko, bo zużycie wody przez przeciętnego Polaka to 150 l dziennie. To nadal są jednak liczby, które niekontrolowane, szybko sprawią, że wody zabraknie. Niektóre miasta, np. Los Angeles, już mają z tym problemy. A prawda jest taka, że każdy z nas może zaoszczędzić wodę na wiele prostych sposobów. Podajemy 10 najłatwiejszych metod na oszczędność wody.

Zakręcaj wodę podczas mycia zębów

Teoretycznie wiedza w zakresie ekologii rośnie, świadomość oszczędzania wody również, a jednak wciąż trudno jest pozbyć się zastałych nawyków, np. zakręcania wody podczas mycia zębów. To proste działanie, które możesz wprowadzić od zaraz, a efekt dla naszej planety będzie większy, niż przypuszczasz. Jeśli więc hektolitry wody leją się bezcelowo, kiedy dbasz o stan swojego uzębienia, natychmiast ją zakręć. To zdecydowanie przyczyni się do mniejszego uszczuplenia jej zapasów.

Wybierz prysznic zamiast wanny

Czy wiesz, że podczas standardowej kąpieli w średniej wielkości wannie, zużywasz nawet 180l wody? Dla porównania, podczas szybkiego 4-minutowego prysznica z kranu wypływa jej ok. 40 litrów. Jest różnica, prawda? Nie chodzi o to, żeby się umartwiać i nie zaznawać przyjemności, jaką daje gorąca kąpiel w wannie wypełnionej pachnącą pianą, ale by robić to po prostu rzadziej. Możesz też napełnić wannę wodą do 1/3 lub ½ jej wysokości. Jeśli przy okazji świadomie skrócisz długość brania prysznica lub przypomnisz sobie, żeby zakręcić na chwilę lejącą się wodę, kiedy np. myjesz włosy, poczujesz się lepiej. Bo pomagasz naszej planecie. Sprawdź!

Używaj perlatora i napraw cieknący kran

Widzisz ten kapiący kran w kuchni? Popsuł się już wiele miesięcy temu, prawda? Każdego dnia z nieszczelnego kranu może wyciekać ok. 30l wody, a z popsutej spłuczki jeszcze więcej. Rocznie może być to nawet 30 — 50 m sześciennych! Ziemia traci życiodajną ciecz, a ty pieniądze z portfela. Warto więc przejrzeć czasem swoje sanitariaty i naprawić usterki lub wymienić nieszczelną spłuczkę w toalecie. Rewelacyjną metodą na oszczędność wody jest stosowanie perlatora. Wybierz więc w sklepie baterie z perlatorem lub po prostu go dokup i zamontuj. To tylko kilkanaście złotych. Mechanizm perlatora jest niezwykle prosty – napowietrza wodę, powodując, że jej strumień wypływa z pęcherzykami powietrza, dzięki czemu zużywa się jej znacznie mniej, nawet o połowę!

Użyj wody ponownie

Wodę po makaronie wystudź i podlej nią rośliny w ogrodzie. Wody z suszarki bębnowej użyj do prasowania lub do podlania kwiatów w domu, a tę z kąpieli w wannie wykorzystaj do przemycia podłogi na tarasie lub opłukania samochodu. Proste działania, a tak wiele mogą zmienić.

Zainwestuj w dobrą zmywarkę

Tak, czasem łatwiej umyć w zlewie dwa kubki i talerz. Ale jeśli przeanalizujesz to z perspektywy oszczędności wody, dojdziesz do innych wniosków. Zarówno zmywarki wolnostojące, jak i te w zabudowie, zużywają nawet do 4 razy mniej wody niż podczas mycia ręcznego! Przydatne są programy eco – mniejszy pobór wody w trakcie cyklu mycia zapewniają np. zmywarki Electrolux z programem AutoFlex, dzięki któremu urządzenie dostosowuje zużycie wody i energii do wielkości i stopnia zabrudzenia naczyń w środku. Pamiętaj też, by włączać zmywarkę wtedy, gdy jest ona pełna. To samo dotyczy pralki automatycznej.

Zbieraj deszczówkę

Ogród pochłania mnóstwo wody, ale istnieją sposoby, by tam również ją oszczędzać. Jedną z metod jest podlewanie roślin wczesnym rankiem lub wieczorem – potrzebujesz wtedy mniej życiodajnej cieczy, ponieważ przy niższych temperaturach utrata wody podczas odparowywania jest mniejsza. Drugi sposób to gromadzenie wody deszczowej – wystarczy umieścić pod rynną beczkę i rzadziej będziesz zmuszony używać węża.

Jedz mniej mięsa

Oszczędzisz wodę nawet wtedy, gdy zmodyfikujesz nieco swoją dietę. By na twoim stole pojawił się kawałek wołowiny czy wieprzowiny, do jej produkcji trzeba zużyć tysiące litrów wody.

Oszczędzaj energię elektryczną

Są też działania o skali globalnej, które możesz zastosować w domu. Czy wiesz, że oszczędzanie energii wpłynie na mniejsze wykorzystanie wody? Przecież elektrownie zużywają do chłodzenia wiele litrów!

Ucz dzieci

Bo czym skorupka za młodu nasiąknie… Dzieci bardzo szybko i niezwykle chętnie nabierają zdrowych nawyków – wystarczy więc tylko zaszczepić im pomysł, by złapały bakcyla. A wyłączanie wody podczas mycia zębów czy nalewanie pół szklanki wody do picia zamiast całej – to proste czynności.

By oszczędzać wodę, często wystarczy tylko zmiana przyzwyczajeń. Czasem warto zainwestować w nieco droższy sprzęt, a czasem poświęcić odrobinę czasu. Korzyści będą jednak bezcenne – dosłownie.

Artykuł sponsorowany Electrolux